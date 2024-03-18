Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину

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Заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину лишь играют на руку Москве, заявил депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1.
По его словам, своими высказываниями Макрон рассчитывал сформировать «стратегическую двусмысленность» по украинскому вопросу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине. По словам политика, сила Франции заключается в ее способности сделать это. В то же время Макрон дал понять, что не хочет развития такого сценария и не будет его «инициировать». Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».
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«Результат, который был получен, оказался прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: "Не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины" <...> И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, так как он продемонстрировал раскол в ЕС и НАТО по этому вопросу», — заявил парламентарий.
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Артем Путинцев