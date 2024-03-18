Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину





Из населения в 1,4 млрд человек отдать свои голоса будут иметь право 960 миллионов индийцев. Ожидается, что партия Нарендры Моди, Бхаратия Джаната (БДП), сохранит власть на следующие пять лет.Голосование будет проходить в семь этапов по всей стране и завершится 1 июня. Все голоса из 28 штатов страны и восьми союзных территорий будут подсчитаны 4 июня.Под руководством премьер-министра Нарендры Моди, Индия готова стать «локомотивом» XXI века благодаря быстрому росту экономики. Моди ставит себе в заслугу экономические и технологические достижения Индии, включая вызов Китаю и успешную посадку на Луну первого ровера.Ранее правительство Индии объявило о введении в действие закона, который лишает мусульман прав, предоставляемых представителям других религий. Эта так называемая реформа гражданства была принята парламентом в декабре 2019 года, но так и не была реализована. Тогда это вызвало трехмесячные демонстрации, которые закончились кровопролитием — индуистские фанатики развязали антимусульманские погромы в северном Дели, 53 человека были убиты.Закон направлен на легализацию беженцев, принадлежащих к религиозным меньшинствам, преследуемым в соседних странах с мусульманским большинством — Пакистане, Бангладеш и Афганистане — которые легально или нелегально въехали в Индию до конца 2014 года. В документе перечислены религии, имеющие право на натурализацию — индусы, парсы, сикхи, буддисты, джайны и христиане — но не указаны мусульмане. Таким образом, этот документ представляет собой нарушение конституции, поскольку впервые в истории этой светской страны вводит религиозный критерий для получения гражданства.