В Кремле прокомментировали движение квадроберов

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал субкультуру квадроберов, назвав это движение «полной ерундой».
Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости.
Квадробинг — субкультура среди подростков, которая предполагает подражание действиям и повадкам животных, набирает популярность в России. На фоне этого движения в Государственной Думе обсуждаются законопроекты о запрете пропаганды подобных явлений. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что квадробинг может попасть под действие нового законопроекта о запрете деструктивной идеологии.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил меры по привлечению родителей детей-квадроберов к ответственности, включая лишение родительских прав. В то же время глава комитета Госдумы Нина Останина призвала к осторожности и предложила прекратить пугать родителей.
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Квадробинг — субкультура среди подростков, которая предполагает подражание действиям и повадкам животных, набирает популярность в России. На фоне этого движения в Государственной Думе обсуждаются законопроекты о запрете пропаганды подобных явлений. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что квадробинг может попасть под действие нового законопроекта о запрете деструктивной идеологии.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил меры по привлечению родителей детей-квадроберов к ответственности, включая лишение родительских прав. В то же время глава комитета Госдумы Нина Останина призвала к осторожности и предложила прекратить пугать родителей.
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Елена Перлова