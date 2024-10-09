Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россияне могут остаться без любимого сорта мандаринов на Новый год

Россияне могут остаться без любимого сорта мандаринов на Новый год

Эксперт Козий: «клементины» в России почти прекратились из-за санкций
09 октября 2024, 05:50
Фото: istock/nitrub

Фото: istock/nitrub

В преддверии Нового года россияне могут остаться без любимых мандаринов из Марокко.
По словам Ирины Козий, представителя ягодного союза, специализирующегося на экзотических фруктах, поставки популярных сортов «клементины» почти прекратились из-за санкций и нестабильной политической ситуации.

Козий отметила, что в среднем Россия ежегодно импортирует около миллиона тонн мандаринов. Основными поставщиками этих фруктов зимой являются Турция, Египет и Марокко. Однако с текущими проблемами поставки из Марокко оказались под угрозой.



Специалисты добавляют, что другие страны, такие как Сирия и Египет, могли бы частично восполнить дефицит, но высокие наценки на импорт делают эту продукцию слишком дорогой для российских потребителей.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию платформы фискальных данных «Такском» самым популярным фруктом у россиян в апреле этого года стал банан.
Отмечается, что бананы были куплены более 8 млн раз.

Читайте также:

Найден продукт, чрезвычайно полезный для диабетиков и сердечников

Аллергологи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день

В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»
#россия
#акция
#сирия
#страны
#дефицит
#турция
#египет
#импорт
#поставки
Иоанн Богослов 9 октября: Почему в этот день нельзя работать после обеда и пить алкоголь
09 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Aleksandr Golubev

9 октября отмечается день Иоанна Богослова, одного из учеников Иисуса Христа и автора четвертого Евангелия.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы приходятся на 9 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Иоанн Богослов — история

Апостол и евангелист Иоанн, который получил прозвище Богослов, стал одним из первых учеников Иисуса Христа. Известно, что их связывали родственные узы, так как Иоанн был внуком святого Иосифа, который был обрученным мужем Пресвятой Девы Марии.

Перед встречей с Иисусом Христом будущий апостол работал рыбаком, следуя по стопам своего отца. Познакомившись со Спасителем, он оставил свою семью и вместе с братом последовал за ним. Иоанн всегда был рядом с учителем: он стал свидетелем Преображения Господня на горе Фавор, следовал за Христом по Крестному пути и вместе с Пресвятой Богородицей оплакивал Спасителя у креста.

Слова распятого Иисуса к апостолу «Се Мати твоя», указывающие на Богородицу, стали его просьбой и завещанием заботиться о Пресвятой Деве Марии. Он оставался с ней вплоть до Ее Успения. Позже, вместе с учеником Прохором, он отправился проповедовать Евангелие, странствуя по малазийским городам.

Фото: istock/dimid_86

Традиции

В старину в это время года люди завершали подготовку к зиме, собирая оставшиеся овощи с грядок и пытаясь предсказать, какая погода ожидает их в ближайшие месяцы.

Что можно делать 9 октября 2024

— В День памяти Иоанна Богослова необходимо посетить храм, помолиться образам апостола и попросить об исцелении от душевных и физических недугов. К святому обращаются с просьбами укрепить семейные узы и связи с детьми. Иоанн Богослов помогает тем, кто тяжело болен, а также тем, кто чувствует себя незаслуженно обиженным. Его считают покровителем учащихся, писателей и художников.

Фото: istock/SonerCdem

— В старину в этот день проводились смотрины в доме невесты, где родственников жениха встречали праздничными угощениями. Однако если девушка была не готова ответить взаимностью на ухаживания, сватов угощали не за столом, а у ворот дома. Символом отказа от сватовства служила тыква, украшенная лентами.

Что нельзя делать 9 октября 2024

— Считалось, что ругань и споры со старшими, а также обиды на родственников могут привести к проблемам в семье;

— Ношение поношенной обуви могло привлечь полосу неудач;

— Использование острых предметов сулило скандалы с близкими;

— Работа после обеда могла привлечь сорок бед;

— Употребление алкогольных напитков грозило полосой безденежья;

Фото: istock/Mikhail Ognev

— Наши предки верили, что свадьба в этот день принесет несчастье в семью;

— Запрещалось употреблять лук и чеснок, так как считалось, что после этого ночью будут сниться кошмары, связанные с умершими.

Приметы на погоду на 9 октября

— Ждите хорошую погоду, если вечером небо будет окрашено в розовый цвет;

— Если в этот день пойдет первый снег, в Михайлов день начнется настоящая зима;

— Если светит солнце, значит в июле будет дождливая и холодная погода;

— Если начнется снег с дождем — к оттепели в январе;

— Если с вишни упали все листья, готовьтесь к приходу ранней зимы;

— Тусклые звезды в небе говорят о снегопаде, а яркие о потеплении.

Читайте также:

В Котельниках проведут акцию в честь дня рождения «ВКонтакте»

Новогодние праздники в 2025 году в России продлятся 11 дней

Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов
#погода
#овощи
#звёзды
#статьи
#приметы
#история
#церковь
#традиции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Внуково дважды вводили ограничения на прием и выпуск самолетов
08 октября 2024, 21:49

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Внуково водили план «Ковер» и массово перенаправляли рейсы, сообщало РЕН ТВ. Говорилось о перенаправлении самолетов в другие аэропорты Москвы. В частности рейсы из Гюмри и Стамбула вместо Внуково приземляются в Шереметьево, а самолет из Тюмени — в Домодедово.
«План „Ковер“ ввели в аэропорту Внуково. Воздушная гавань закрыта на прилет и вылет. Самолеты перенаправлены в Шереметьево», — цитирует источник РЕН ТВ.

Как сообщает ТАСС, временные ограничения уже снимают, аэропорт начинает работать в штатном режиме. О причинах изменения в расписании также не сообщается.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, после 18.00 во Внуково задержали 11 рейсов на взлет и 10 на посадку, один рейс полностью отменили, еще четыре самолета перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Читайте также:

Дегтярёв похвалил профессионализм экипажа борта с Чернышенко

Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Участников проекта «Московское долголетие» приглашают сесть за штурвал Як-42
#аэропорт
#изменения
#самолёты
#внуково
#план
#ограничения
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый выставочный комплекс «Тимирязев центр» открылся на севере Москвы
08 октября 2024, 20:37

Фото: сайт Кремля

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новый учебно-выставочный комплекс «Тимирязев центр», открытый на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Об этом сообщает ТАСС.
В скором времени здесь, помимо прочего, будет развёрнута площадка городского фестиваля «Золотая осень».

Собянин в ходе общения со студентами рассказал, что открытие нового учебно-выставочного комплекса станет началом нового пути развития Тимирязевки. Помимо этого университета ведётся активная работа по реорганизации других вузов. Так, недавно был завершён большой проект МГТУ им. Баумана, сейчас правительство Москвы совместно с правительством России приступает к развитию кампуса университета «Станкин».

Патрушев отметил, что работа над созданием центра велась год. Благодаря этому центру студенты могут не только посещать различные выставки, но и получать практические навыки в работе по специальности, в сфере сельского хозяйства.

Также зампред правительства подчеркнул важность дальнейшего развития Тимирязевской академии.

Читайте также:

Новые зоны отдыха обустроят на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о двух новых учебных корпусах для школ в ТиНАО

Собянин: В Москве появится уникальный завод крупномодульного домостроения
#москва
#центры
#студенты
#правительство
#золотая проект
#выставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Наумова назвала самые частые причины ссор в отношениях
Психолог Наумова: Одной из частых причин ссор в парах являются деньги
08 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что наиболее частыми причинами ссор в отношениях являются деньги, дети, а также взаимоотношения и распределение обязанностей в семье.
«Больше всего люди спорят по теме детей, денег, взаимоотношений, распределения обязанностей. Пары ссорятся из-за разногласий. У каждого есть мнение, которое не совпадает с мнением партнёра. При этом каждый чувствует, что его не понимают, не принимают и не ценят. Ссора разгорается, когда она попадает в детский триггер», — прояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявляла, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.

Читайте также:

Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс

Психолог Тамбалаева объяснила большую смелость детей в сравнении со взрослыми

Психолог Александрина дала простое объяснение привычке детей тянуть всё в рот
#психолог
#дети
#мнение
#люди
#семья
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Математик Самосюк объяснил присуждение Нобеля по физике в этом году
08 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Руководитель проектов лаборатории ГИС Института ИИ МФТИ Алексей Самосюк заявил, что присуждение Нобелевской премии Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за разработку методов машинного обучения в этом году было связано с тем, что их работа легла в основу ИИ-революции.
«Хопфилд сделал очень много интересных работ в направлении изучения того, как из простых взаимодействий рождаются сложные системы. Он собрал воедино некоторый принципы, по которым эти системы работают и которые позволяют построить математическую абстракцию и запрограммировать некоторую модель. Хинтон показывает, как концептуальные строительные блоки Хопфилда можно описывать математически, превращать в формулы и код, а затем и в строительные блоки современных нейросетей, того, что лежит в основе «AI-революции», — пояснил в беседе с Газета.ру Самосюк.

Ранее кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила о рисках использования искусственного интеллекта, к которым отнесла ошибки и изменения на рынке труда.

Читайте также:

Названы основные риски использования ИИ

Футуролог Кононов объяснил необходимость развития ИИ для человечества

IT-специалист Рыбников опроверг порождение ИИ сокращение рабочих мест
#изменения
#ии
#технологии
#наука
#физика
#премия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы основные риски использования ИИ
Экономист Мирзабалаева заявила о двух основных рисках использования ИИ
08 октября 2024, 19:35

Фото: iStock/ChakisAtelier

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила о рисках использования искусственного интеллекта, к которым отнесла ошибки и изменения на рынке труда.
«Риски использования ИИ есть. Во-первых — ошибки. Во-вторых, важно определить те ниши на рынке труда, которые в перспективе могут образоваться при использовании ИИ и переквалифицировать сегодняшних соискателей рабочих мест, переориентировать на них выпускников школ. Расслоение в сфере занятости будет продолжаться через вымывание специалистов средней квалификации, вырастет потребность в высококвалифицированных специалистах», — пояснила в беседе с Газета.ру Мирзабалаева.

Ранее футуролог Александр Кононов заявил, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.

Читайте также:

Футуролог Кононов объяснил необходимость развития ИИ для человечества

IT-специалист Рыбников опроверг порождение ИИ сокращение рабочих мест

В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию
#искусственный интеллект
#люди
#ии
#наука
#технологии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные студенты примут участие в олимпиаде «Я — профессионал»
08 октября 2024, 18:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Подмосковные студенты могут принять участие в олимпиаде «Я — профессионал». Московский государственный институт культуры приглашает студенческую молодежь Подмосковья принять участие во Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Миссия олимпиады — содействовать обеспечению национального, кадрового, технологического и культурного суверенитета.

Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, ответственный за проведение базового направления «Креативные индустрии» олимпиады студентов «Я-профессионал» в Московском государственном институте культуры Елена Аверина в беседе с «Радио 1» сообщила, что олимпиада проводится уже восьмой сезон.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это проект, который прожил семь сезонов, выпустил из своих пенатов творческую, амбициозную молодежь, которая сегодня уже занимает и руководящие должности, и имеет престижные работы, и выступает консультантами для нынешних участников. Вузы проходили конкурсный отбор, и на сегодняшний момент выбрано 33 вуза для проведения различных направлений олимпиады, в том числе и Московский государственный институт культуры. Мы проходим отбор уже 3 год. Гордимся, что у нас хватает сил и желания продвигать этот проект»,— поделилась собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она дополнила, что олимпиада проводится по 71 направлению, и студенты могут выбрать любое понравившееся, а могут принять участие сразу в нескольких.

Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры рассказала, что дает олимпиада студенту:
  1. Студент прокачивает свои профессиональные компетенции.
  2. Студент попадает в профессиональное сообщество единомышленников.
  3. Студент попадает на платформу, которая объединяет студента и будущего работодателя. В рамках проведения олимпиады мы приглашаем в жюри экспертов, которые могут пополнить свой кадровый резерв.
  4. Студенты могут получить бонусы для поступления на другую ступень обучения (магистратуру или аспирантуру).
  5. В рамках олимпиады действует центр развития карьеры, и студенты получат доступ ко всей базе вакансий. У олимпиады около 600 крупных партнеров-работодателей по всей России.
  6. Творческий интеллектуальный бизнес: золотой призер получает 300 тысяч рублей, серебряный — 200 тысяч рублей, бронзовый — 150 тысяч рублей. Эти деньги они могут вложить в свои стартапы и дальнейшее обучение.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал — в апреле 2025 года.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля

Как в Подмосковье прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»

«Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматический театра на фестивале России
#подмосковье
#россия
#студент
#бизнес
#молодёжь
#студенты
#осень
#проект
#олимпиада
#фото
#вузы
#обучение
#онлайн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мессенджер Discord заблокировали в России
РКН ограничил доступ к Discord из-за нарушений требований законов России
08 октября 2024, 18:08

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мессенджер Discord заблокировали в России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Отмечается, что причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, выполнение которых важно для предотвращения использования площадки в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки россиян, продажи наркотических веществ.

Также в ведомстве добавили, что в Discord размещалась противоправная информация, которую разработчики отказывались удалять. За это ранее приложение получило многомиллионный штраф. Однако и это наказание не побудило руководство принять меры, в связи с чем была совершена вынужденная блокировка.

Читайте также:

Discord получил многомиллионный штраф

Rutube сообщил о проблемах с переносом контента с YouTube, сервис его блокирует

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на миллиард рублей
#роскомнадзор
#приложения
#мессенджеры
#россия
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт ОНФ Склянчук сравнил застройщиков с допинговыми спортсменами
Эксперт ОНФ Склянчук объяснил нынешнюю неуверенность застройщиков
08 октября 2024, 18:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что сегодня застройщики в России пребывают в неуверенности, а темпы ввода нового жилья снижаются, что связано с ситуацией с ипотекой, а также потребительским спросом.
«Что будет с квартирами – непонятно по причине отмены льготной ипотеки, стока мигрантов и высокой ключевой ставки. Застройщики напоминают спортсмена, который долго злоупотреблял допингом: льготная госпрограмма длилась три года, сейчас она закончилась и у застройщиков период «ломки». 97% ипотечных кредитов были не рыночными, а льготными», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Склянчук.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

Читайте также:

Риэлтор Апрелев спрогнозировал ухудшение ситуации для застройщиков в России

Стало известно, когда выгоднее всего покупать квартиры в Москве

«Жилфонд»: первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке вырос до 53%
#квартиры
#застройщики
#риэлтор
#взнос
#недвижимость
#строительство
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате