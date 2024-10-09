Россияне могут остаться без любимого сорта мандаринов на Новый год

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В преддверии Нового года россияне могут остаться без любимых мандаринов из Марокко.
По словам Ирины Козий, представителя ягодного союза, специализирующегося на экзотических фруктах, поставки популярных сортов «клементины» почти прекратились из-за санкций и нестабильной политической ситуации.
Козий отметила, что в среднем Россия ежегодно импортирует около миллиона тонн мандаринов. Основными поставщиками этих фруктов зимой являются Турция, Египет и Марокко. Однако с текущими проблемами поставки из Марокко оказались под угрозой.
Специалисты добавляют, что другие страны, такие как Сирия и Египет, могли бы частично восполнить дефицит, но высокие наценки на импорт делают эту продукцию слишком дорогой для российских потребителей.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию платформы фискальных данных «Такском» самым популярным фруктом у россиян в апреле этого года стал банан.
Отмечается, что бананы были куплены более 8 млн раз.
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Козий отметила, что в среднем Россия ежегодно импортирует около миллиона тонн мандаринов. Основными поставщиками этих фруктов зимой являются Турция, Египет и Марокко. Однако с текущими проблемами поставки из Марокко оказались под угрозой.
Специалисты добавляют, что другие страны, такие как Сирия и Египет, могли бы частично восполнить дефицит, но высокие наценки на импорт делают эту продукцию слишком дорогой для российских потребителей.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию платформы фискальных данных «Такском» самым популярным фруктом у россиян в апреле этого года стал банан.
Отмечается, что бананы были куплены более 8 млн раз.
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Елена Перлова