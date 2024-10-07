В Кремле раскрыли отношение Путина к своему дню рождения

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин не любит повышенного интереса к его семье. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках брифинга.
«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — пояснил Песков.
Он также отметил, что у российского президента есть дети и внуки и другие близкие люди, которые поздравляют его с праздниками.
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни.
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Элина Позднякова