Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни. О биографии, карьере и достижениях президента читайте в материале «Радио 1».
Владимир Путин: биография
Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. В школьные годы он был известен как драчун и троечник. Однако учительница Вера Дмитриевна Гуревич заметила в нем потенциал и помогла изменить его отношение к учебе. Владимир стал заниматься спортом, и его успеваемость улучшилась.
После девятого класса Путин перевелся в школу с химическим уклоном, которую успешно окончил.
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Начало карьеры
В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. Путин также является кандидатом экономических наук. Его мечта о работе в разведке начала сбываться, когда на четвертом курсе к нему обратились сотрудники силовых структур, что привело к его приему в КГБ.
После окончания Ленинградского государственного университета Владимир Путин устроился на работу в КГБ. Это событие он отметил скромно в ресторане с другом. Его карьера в КГБ началась с неприметных должностей, но вскоре он был переведен в контрразведку, а затем в первое главное управление — разведку. С 1985 по 1990 год Путин работал в ГДР под прикрытием в качестве директора Дома дружбы народов.
Политическая карьера Владимира Путина
С 1990 года Путин начал свою политическую карьеру. Во время августовского путча 1991 года он уволился из КГБ и вышел из партии. В последующие годы занимал различные должности, включая помощника ректора Ленинградского государственного университета, председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и заместителя управляющего делами президента РФ. В 1998 году он был назначен директором Федеральной службы безопасности и секретарем Совета Безопасности РФ. С августа 1999 года занимал пост председателя Правительства Российской Федерации.
Президентство
Владимир Путин впервые стал исполняющим обязанности президента РФ 31 декабря 1999 года, а 26 марта 2000 года был избран президентом, получив 52,9% голосов. Он официально вступил в должность 7 мая того же года. В 2004 и 2012 годах Путин был переизбран на пост президента, а в 2018 году вновь одержал победу на выборах с результатом 76,69%. На последних выборах в 2024 году он занял первое место, получив поддержку 87,28% избирателей при рекордной явке.
Личная жизнь
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Владимир Путин и Людмила Шкребнева связали свои судьбы 28 июля 1983 года. Их знакомство произошло во время работы Путина в первом подразделении КГБ в Санкт-Петербурге. Они встретились благодаря приглашению друга на спектакль Аркадия Райкина, где присутствовали и девушки, в числе которых была Людмила. После нескольких встреч в театре между ними завязались отношения, которые быстро переросли в нечто большее.
Людмила почувствовала особую связь с Владимиром и вскоре поняла, что он — тот самый человек, которого она искала. Путин, осознав, что холостяцкая жизнь ему опостылила, решил не откладывать предложение руки и сердца. У пары родились две дочери: Мария в 1985 году и Екатерина в 1986 году, названные в честь своих бабушек — Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.
Достижения Путина
Владимир Путин пришел к власти в сложный период для России, когда страна сталкивалась с экономическими и политическими вызовами. Одним из его ключевых достижений стало предотвращение угрозы распада государства и борьба с терроризмом, особенно на Северном Кавказе.
На сегодняшний день Россия продолжает укреплять свое международное влияние, оставаясь важным членом Совета Безопасности ООН и активным участником международных альянсов. При Путине были созданы альтернативные западным структурам объединения, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Во время своего правления Путин смог противостоять «цветным революциям» и предотвратить общегосударственный хаос, а также остановить расширение НАТО на постсоветском пространстве. Президенту удалось значительно укрепить российские вооруженные силы и флот. Западные эксперты оценивают российскую армию, как вторую в мире по численности и мощности.
Возвращение Крыма в состав России в 2014 году было воспринято на Западе как успешный сценарий, который обеспечил мирное волеизъявление жителей полуострова. Роль России в разрешении сирийского кризиса и борьбе с терроризмом также была отмечена на международной арене. Российские войска приложили значительные усилия для освобождения значительной части страны от ИГИЛ*.
Кроме того, Путин получил признание за поддержку традиционных общечеловеческих ценностей и религиозных конфессий, что было подчеркнуто в его встречах с мировыми религиозными лидерами. Благодаря его усилиям Россия успешно противостоит западным санкциям.
Как Путин будет отмечать свой день рождения
В день своего рождения Путин проведет ряд закрытых рабочих встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Особенно праздничного ничего не будет. Первая половина дня — это рабочие закрытые встречи», — отметил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, ближе к вечеру главу государства также посетят лидеры СНГ.
Как Владимир Путин отмечал дни рождения в разные годы
• В 2002 году Путин присутствовал на саммите СНГ, который проходил в Кишиневе.
• В 2013 году он принимал поздравления от лидеров АТЭС на Бали.
• В 2022 году Путин организовал неформальный саммит с главами государств СНГ в Константиновском дворце в Стрельне, недалеко от Санкт-Петербурга.
• В 2023 году президент отметил свой день рождения в компании лидеров Казахстана и Узбекистана, участвуя в запуске поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Фото: сайт Кремля
Подарки от коллег
Каждый год день рождения президента становится поводом для интересных и порой необычных подарков от коллег и друзей.
В 2022 году, на 70-летний юбилей, белорусский президент Александр Лукашенко презентовал Путину трактор «Беларус». В 2017 году тогдашний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка алабая по имени Верный. В том же году премьер-министр Италии Сильвио Берлускони удивил Путина пододеяльником с ручной вышивкой, на котором они были изображены вместе на фоне достопримечательностей двух стран.
В 2008 году, когда Путин занимал пост главы правительства, он получил в подарок уссурийского тигренка. Позже тигрица по имени Маша была передана в геленджикский «Сафари-парк». Некоторые подарки имели особый символический смысл.
В 2019 году мэр Цхинвала Алан Кочиев объявил о переименовании Московской улицы в честь Путина, а также был организован турнир Всероссийской федерации самбо, посвященный дню рождения президента.
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