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Трактор от Лукашенко и переименование улицы: как Владимир Путин отмечает 72-летие, что ему дарят

07 октября 2024, 11:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни. О биографии, карьере и достижениях президента читайте в материале «Радио 1».

Владимир Путин: биография


Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. В школьные годы он был известен как драчун и троечник. Однако учительница Вера Дмитриевна Гуревич заметила в нем потенциал и помогла изменить его отношение к учебе. Владимир стал заниматься спортом, и его успеваемость улучшилась.



После девятого класса Путин перевелся в школу с химическим уклоном, которую успешно окончил.

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Начало карьеры


В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. Путин также является кандидатом экономических наук. Его мечта о работе в разведке начала сбываться, когда на четвертом курсе к нему обратились сотрудники силовых структур, что привело к его приему в КГБ.

После окончания Ленинградского государственного университета Владимир Путин устроился на работу в КГБ. Это событие он отметил скромно в ресторане с другом. Его карьера в КГБ началась с неприметных должностей, но вскоре он был переведен в контрразведку, а затем в первое главное управление — разведку. С 1985 по 1990 год Путин работал в ГДР под прикрытием в качестве директора Дома дружбы народов.


Политическая карьера Владимира Путина


С 1990 года Путин начал свою политическую карьеру. Во время августовского путча 1991 года он уволился из КГБ и вышел из партии. В последующие годы занимал различные должности, включая помощника ректора Ленинградского государственного университета, председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и заместителя управляющего делами президента РФ. В 1998 году он был назначен директором Федеральной службы безопасности и секретарем Совета Безопасности РФ. С августа 1999 года занимал пост председателя Правительства Российской Федерации.

Президентство


Владимир Путин впервые стал исполняющим обязанности президента РФ 31 декабря 1999 года, а 26 марта 2000 года был избран президентом, получив 52,9% голосов. Он официально вступил в должность 7 мая того же года. В 2004 и 2012 годах Путин был переизбран на пост президента, а в 2018 году вновь одержал победу на выборах с результатом 76,69%. На последних выборах в 2024 году он занял первое место, получив поддержку 87,28% избирателей при рекордной явке.

Личная жизнь


Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин и Людмила Шкребнева связали свои судьбы 28 июля 1983 года. Их знакомство произошло во время работы Путина в первом подразделении КГБ в Санкт-Петербурге. Они встретились благодаря приглашению друга на спектакль Аркадия Райкина, где присутствовали и девушки, в числе которых была Людмила. После нескольких встреч в театре между ними завязались отношения, которые быстро переросли в нечто большее.

Людмила почувствовала особую связь с Владимиром и вскоре поняла, что он — тот самый человек, которого она искала. Путин, осознав, что холостяцкая жизнь ему опостылила, решил не откладывать предложение руки и сердца. У пары родились две дочери: Мария в 1985 году и Екатерина в 1986 году, названные в честь своих бабушек — Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Достижения Путина


Владимир Путин пришел к власти в сложный период для России, когда страна сталкивалась с экономическими и политическими вызовами. Одним из его ключевых достижений стало предотвращение угрозы распада государства и борьба с терроризмом, особенно на Северном Кавказе.

На сегодняшний день Россия продолжает укреплять свое международное влияние, оставаясь важным членом Совета Безопасности ООН и активным участником международных альянсов. При Путине были созданы альтернативные западным структурам объединения, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Во время своего правления Путин смог противостоять «цветным революциям» и предотвратить общегосударственный хаос, а также остановить расширение НАТО на постсоветском пространстве. Президенту удалось значительно укрепить российские вооруженные силы и флот. Западные эксперты оценивают российскую армию, как вторую в мире по численности и мощности.

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году было воспринято на Западе как успешный сценарий, который обеспечил мирное волеизъявление жителей полуострова. Роль России в разрешении сирийского кризиса и борьбе с терроризмом также была отмечена на международной арене. Российские войска приложили значительные усилия для освобождения значительной части страны от ИГИЛ*.

Кроме того, Путин получил признание за поддержку традиционных общечеловеческих ценностей и религиозных конфессий, что было подчеркнуто в его встречах с мировыми религиозными лидерами. Благодаря его усилиям Россия успешно противостоит западным санкциям.

Как Путин будет отмечать свой день рождения


В день своего рождения Путин проведет ряд закрытых рабочих встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Особенно праздничного ничего не будет. Первая половина дня — это рабочие закрытые встречи», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, ближе к вечеру главу государства также посетят лидеры СНГ.


Как Владимир Путин отмечал дни рождения в разные годы


• В 2002 году Путин присутствовал на саммите СНГ, который проходил в Кишиневе.
• В 2013 году он принимал поздравления от лидеров АТЭС на Бали.
• В 2022 году Путин организовал неформальный саммит с главами государств СНГ в Константиновском дворце в Стрельне, недалеко от Санкт-Петербурга.
• В 2023 году президент отметил свой день рождения в компании лидеров Казахстана и Узбекистана, участвуя в запуске поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.


Фото: сайт Кремля

Подарки от коллег


Каждый год день рождения президента становится поводом для интересных и порой необычных подарков от коллег и друзей.

В 2022 году, на 70-летний юбилей, белорусский президент Александр Лукашенко презентовал Путину трактор «Беларус». В 2017 году тогдашний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка алабая по имени Верный. В том же году премьер-министр Италии Сильвио Берлускони удивил Путина пододеяльником с ручной вышивкой, на котором они были изображены вместе на фоне достопримечательностей двух стран.

В 2008 году, когда Путин занимал пост главы правительства, он получил в подарок уссурийского тигренка. Позже тигрица по имени Маша была передана в геленджикский «Сафари-парк». Некоторые подарки имели особый символический смысл.

В 2019 году мэр Цхинвала Алан Кочиев объявил о переименовании Московской улицы в честь Путина, а также был организован турнир Всероссийской федерации самбо, посвященный дню рождения президента.

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* террористическая организация, запрещенная в РФ
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Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном залпе по Тель-Авиву
07 октября 2024, 12:12

Фото: iStock/allanswart

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — Бригады «Аль-Кассам» — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в столице Израиля и южных пригородах звучали сирены воздушной тревоги. Согласно информации агентства, в городе прозвучали нескольких мощных хлопков, предположительно, от работы средств противовоздушной обороны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Губернатор Воробьёв поблагодарил Путина за поддержку Подмосковья
07 октября 2024, 11:13

Фото: ТГ-канал Андрея Воровьёва

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил главу государства за поддержку подмосковного региона и пожелал ему здоровья и успехов.
«Главное качество, которому я учусь (у президента России— прим. ред.) — это необыкновенное внимание, эмпатия к каждому человеку, желание и готовность помочь всем, кому нужна помощь. (…) Спасибо президенту за поддержку наших проектов и новые важные программы, которые делают жизнь людей лучше. Желаю крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!» — написал Андрей Воробьёв в своём telegram-канале.
Он добавил, что руководство Московской области прилагает все усилия для того, чтобы жители региона замечали перемены к лучшему, создавали семьи, строили свой бизнес и пр. Губернатор также подчеркнул, что в области заботятся об участниках специальной военной операции и их близких.

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#губернатор
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Американские журналисты заметили неожиданное в последних выступлениях Трампа
NYT: долгие и бессвязные речи Трампа свидетельствуют о его старении
07 октября 2024, 09:47

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Последние публичные выступления 78-летнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа стали длиннее, яростнее и бессвязнее. Об этом сообщает издание The New York Times, которое провело компьютерный анализ речей Трампа.
Отмечается, что соответствующий анализ затронул митинги, интервью, заявления и посты в соцсетях бывшего президента Соединенных Штатов. С 2015 года, когда республиканец впервые вышел на политическую сцену, его речи значительно изменились.

Уточняется, что Трамп использует ругательства на 69% чаще, фразы «все или ничего», «всегда», «никогда» — на 13% регулярнее. Согласно информации экспертов, это может быть проявлениями преклонного возраста.

Сам же политик настаивает на том, что он прошел когнитивные тесты, а также заявляет, что его речи являются целенаправленной и «блестящей» коммуникационной стратегией.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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#медведев
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Стали известны планы Путина в день рождения
Президент России Владимир Путин отметит 72-летие в рабочей обстановке
07 октября 2024, 09:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения в рабочей обстановке. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в Москве глава российского государства встретится с коллегами из стран СНГ на заседании совета глав организации. Также в течение дня президент проведет ряд рабочих встреч.

Владимир Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями. В прошлом году лидер РФ дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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«Ъ»: эксперты проанализировали эволюцию публичного образа Владимира Путина
07 октября 2024, 09:05

Фото: сайт Кремля

Эксперты компании «Минченко консалтинг» провели анализ образа российского лидера Владимира Путина за последние 25 лет. Сегодня российский лидер отмечает свой 72-й день рождения, сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно их методологии, Владимира Путина характеризуют как «воина». Он проявляет целеустремленность и готовность защищать интересы своих граждан.

В середине 2000-х годов Путин воспринимался как заботливый правитель. Связано это было с введением «Материнского капитала».

Во время своей мюнхенской речи в 2017 году он выступил в роли «искателя», стремясь найти решения для актуальных проблем. В контексте внутренней политики аналитики рассматривают Владимира Путина как «творца», который формирует новое мироустройство и устанавливает новые правила в России.

Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин сообщил президенту Таджикистана Рахмону о предстоящей встрече в Москве
#путин
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В США призвали Зеленского к заключению мира с Россией
Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Зеленского к заключению мира с Россией
07 октября 2024, 06:27

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о конфликте ситуацию между Россией и Украиной. Об этом он написал в социальной сети X.
Макгрегор призвал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

«Заключите мир, дураки! – написал он в ответ на слова украинского лидера, который подчеркнул, что Украина «не обменяет свой суверенитет и территорию» на мир с Россией.

Ранее Госдепартамент США также выразил надежду на скорые переговоры по Украине. С таким заявлением выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

До этого Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы». Дискуссия должна состояться до того, как он будет представлен на встрече в формате «Раммштайн».

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#владимир зеленский
#россия
#сша
#украина
#президент
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ЦАХАЛ сообщил об ударе по больнице с центрами ХАМАС
07 октября 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что атаковала так называемую штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале армии.
По данным канала, ВВС Израиля под руководством разведывательной службы ЦАХАЛа и Управления безопасности Израиля (ISA) атаковали террористов ХАМАСа, действовавших в командно-контрольном центре больницы «Шухада аль-Акса» в Дейр-эль-Балаха.

По информации ЦАХАЛа, боевики ХАМАСа использовали командно-контрольный пункт для планирования и осуществления атак на израильскую армию и саму страну. Перед нанесением авиаударов армия приняла все необходимые меры, чтобы свести к минимуму риск жертв среди мирного населения.

Ранее, в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «положить конец страданиям» на Ближнем Востоке.

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#хамас
#сектор газа
#израиль
#цахал
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Дипломат заявила о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
Дипломат Жданова: игра НАТО против России может выйти из-под контроля
07 октября 2024, 04:31

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией, заявила РИА Новости Юлия Жданова, возглавляющая российскую делегацию на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.
По словам дипломата, уже утвержден региональные планы обороны, определены военные миссии и «тестируются» логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на «восток».

Жданова также отметила, что НАТО предпринимает провокационные действия на Украине и что члены альянса, в частности Франция, обсуждают возможность отправки войск Киеву.

«Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями», – резюмировала она.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО отстают от России по военной мощи.

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#йенс столтенберг
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#украина
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На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
07 октября 2024, 03:47

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В Павлограде и Днепре Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале
«Внимание, мониторинговые каналы: взрывы в Днепре/районе», — говорится в публикации от 1:20..

Аналогичная информация о взрывах в Павлограде поступила в 00:38.

Взрывы также были слышны в Лубнах Полтавской области. Другие подробности неизвестны. В Киевской области об угрозе атаки беспилотников заявили в местном управлении военного ведомства.

Согласно данным на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в столице, а также в областях: Киевская Днепропетровск, Кировоградская, Черкасская, Черниговская, Полтавская, Сумская и Харьковская.

Ранее, 5 августа, во время воздушной тревоги в Киеве произошел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в десяти регионах Украины.

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#воздушная тревога
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