«Ъ»: эксперты проанализировали эволюцию публичного образа Владимира Путина

Фото: сайт Кремля
Эксперты компании «Минченко консалтинг» провели анализ образа российского лидера Владимира Путина за последние 25 лет. Сегодня российский лидер отмечает свой 72-й день рождения, сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно их методологии, Владимира Путина характеризуют как «воина». Он проявляет целеустремленность и готовность защищать интересы своих граждан.
В середине 2000-х годов Путин воспринимался как заботливый правитель. Связано это было с введением «Материнского капитала».
Во время своей мюнхенской речи в 2017 году он выступил в роли «искателя», стремясь найти решения для актуальных проблем. В контексте внутренней политики аналитики рассматривают Владимира Путина как «творца», который формирует новое мироустройство и устанавливает новые правила в России.
Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В середине 2000-х годов Путин воспринимался как заботливый правитель. Связано это было с введением «Материнского капитала».
Во время своей мюнхенской речи в 2017 году он выступил в роли «искателя», стремясь найти решения для актуальных проблем. В контексте внутренней политики аналитики рассматривают Владимира Путина как «творца», который формирует новое мироустройство и устанавливает новые правила в России.
Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова