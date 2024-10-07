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«Ъ»: эксперты проанализировали эволюцию публичного образа Владимира Путина

07 октября 2024, 09:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Эксперты компании «Минченко консалтинг» провели анализ образа российского лидера Владимира Путина за последние 25 лет. Сегодня российский лидер отмечает свой 72-й день рождения, сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно их методологии, Владимира Путина характеризуют как «воина». Он проявляет целеустремленность и готовность защищать интересы своих граждан.

В середине 2000-х годов Путин воспринимался как заботливый правитель. Связано это было с введением «Материнского капитала».



Во время своей мюнхенской речи в 2017 году он выступил в роли «искателя», стремясь найти решения для актуальных проблем. В контексте внутренней политики аналитики рассматривают Владимира Путина как «творца», который формирует новое мироустройство и устанавливает новые правила в России.

Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
Стали известны планы Путина в день рождения
Президент России Владимир Путин отметит 72-летие в рабочей обстановке
07 октября 2024, 09:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения в рабочей обстановке. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в Москве глава российского государства встретится с коллегами из стран СНГ на заседании совета глав организации. Также в течение дня президент проведет ряд рабочих встреч.

Владимир Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями. В прошлом году лидер РФ дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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#кадыров
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В США призвали Зеленского к заключению мира с Россией
Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Зеленского к заключению мира с Россией
07 октября 2024, 06:27

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о конфликте ситуацию между Россией и Украиной. Об этом он написал в социальной сети X.
Макгрегор призвал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

«Заключите мир, дураки! – написал он в ответ на слова украинского лидера, который подчеркнул, что Украина «не обменяет свой суверенитет и территорию» на мир с Россией.

Ранее Госдепартамент США также выразил надежду на скорые переговоры по Украине. С таким заявлением выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

До этого Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы». Дискуссия должна состояться до того, как он будет представлен на встрече в формате «Раммштайн».

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#владимир зеленский
#россия
#сша
#украина
#президент
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ЦАХАЛ сообщил об ударе по больнице с центрами ХАМАС
07 октября 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что атаковала так называемую штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале армии.
По данным канала, ВВС Израиля под руководством разведывательной службы ЦАХАЛа и Управления безопасности Израиля (ISA) атаковали террористов ХАМАСа, действовавших в командно-контрольном центре больницы «Шухада аль-Акса» в Дейр-эль-Балаха.

По информации ЦАХАЛа, боевики ХАМАСа использовали командно-контрольный пункт для планирования и осуществления атак на израильскую армию и саму страну. Перед нанесением авиаударов армия приняла все необходимые меры, чтобы свести к минимуму риск жертв среди мирного населения.

Ранее, в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «положить конец страданиям» на Ближнем Востоке.

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#хамас
#сектор газа
#израиль
#цахал
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Дипломат заявила о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
Дипломат Жданова: игра НАТО против России может выйти из-под контроля
07 октября 2024, 04:31

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией, заявила РИА Новости Юлия Жданова, возглавляющая российскую делегацию на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.
По словам дипломата, уже утвержден региональные планы обороны, определены военные миссии и «тестируются» логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на «восток».

Жданова также отметила, что НАТО предпринимает провокационные действия на Украине и что члены альянса, в частности Франция, обсуждают возможность отправки войск Киеву.

«Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями», – резюмировала она.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО отстают от России по военной мощи.

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#йенс столтенберг
#нато
#диплом
#украина
#франция
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На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
07 октября 2024, 03:47

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В Павлограде и Днепре Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале
«Внимание, мониторинговые каналы: взрывы в Днепре/районе», — говорится в публикации от 1:20..

Аналогичная информация о взрывах в Павлограде поступила в 00:38.

Взрывы также были слышны в Лубнах Полтавской области. Другие подробности неизвестны. В Киевской области об угрозе атаки беспилотников заявили в местном управлении военного ведомства.

Согласно данным на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в столице, а также в областях: Киевская Днепропетровск, Кировоградская, Черкасская, Черниговская, Полтавская, Сумская и Харьковская.

Ранее, 5 августа, во время воздушной тревоги в Киеве произошел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в десяти регионах Украины.

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#харьковская область
#украина
#воздушная тревога
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Вучич предрек ухудшение ситуации на Украине при эскалации на Ближнем Востоке
07 октября 2024, 02:24

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич заявил телеканалу Pink, что ситуация на Украине ухудшится в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, западные страны будут инвестировать в Израиль больше, чем в Украину.

«Финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось», – подчеркнул Вучич.

Сербский президент также заявил, что не верит в то, что украинский конфликт закончится, даже если к власти в США придет Дональд Трамп.

Ранее Вучич допустил, что украинский конфликт может продолжаться десятилетиями без возможности урегулирования. По его словам, в конечном итоге будет реализован корейский сценарий.

В то же время глава государства подчеркнул, что украинский конфликт лишь демонстрирует сильное желание Соединенных Штатов «бороться с Россией».

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#украина
#израиль
#сша
#россия
#сербия
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Иранские аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов
07 октября 2024, 01:17

Фото: iStock/Sitikka

Ограничения на полеты, введенные в Иране до утра 7 октября, сняты. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации исламской республика Джафара Язерлу.
По его словам, иранские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов.

«Сегодня с 23:00 (22:30 по московскому времени) полеты осуществляются в обычном режиме», – указал он.

Ранее российских граждан в Иране призвали воздержаться от фото- и видеосъемки на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются распространить в социальных сетях». Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все российские внешнеполитические ведомства в Иране работают в обычном режиме.

До этого Россиян предупредили об опасности посещения Ливана в связи с интенсивными ракетными обстрелами со стороны Израиля.

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#иран
#израиль
#ливан
#аэропорт
#дипломат
#посольство
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США предложили Израилю компенсировать отказ от атаки ряда иранских объектов
07 октября 2024, 00:43

Фото: iStock/Gerasimov174

Соединенные Штаты предложили Израилю компенсацию в обмен на его отказ атаковать часть иранской территории в отместку за нападения на еврейское государство, сообщила государственная телерадиокомпания Израиля Kan.
«В ходе переговоров американские официальные лица предложили своим израильским коллегам широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь», – отмечается в материале.

По словам израильских чиновников, еврейское государство ведет переговоры с Соединенными Штатами, но имеет право самостоятельно решать, как ответить на нападение Тегерана.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его государство готово атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости.

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#сша
#иран
#израиль
#атака
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В итальянском городе появился баннер с поздравлением Путина
07 октября 2024, 00:23

Фото: Сайт Кремля

В итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщили в ассоциации «Перспектива».
По словам авторов инициативы, баннер был повешен на мосту в центре Турина. Баннер длиной четыре метра и шириной два метра был подготовлен за одну ночь.

«Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане» , – заявил собеседник агентства.

На баннере с двумя российскими флагами следующий текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

Ранее в Генуе распространили листовки с портретом президента Путина и надписью на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент».

7 октября президенту России исполняется 72 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в свой день рождения президент Путин планирует работать.

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В Кремле сообщили, как Путин отметит день рождения 7 октября
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