Стали известны планы Путина в день рождения

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения в рабочей обстановке. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в Москве глава российского государства встретится с коллегами из стран СНГ на заседании совета глав организации. Также в течение дня президент проведет ряд рабочих встреч.
Владимир Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями. В прошлом году лидер РФ дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Владимир Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями. В прошлом году лидер РФ дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Ранее сообщалось, что в итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова