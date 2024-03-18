В Кремле рассказали о планах Путина провести встречу с военными

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с военными в понедельник вечером. Как передает Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что встреча состоится ближе к утру, так как Путину необходимо связаться со своим сопредседателем избирательного штаба.
Ранее Владимир Путин сравнил РДК и власовцев, а также рассказал об обмене Навального* на одного из заключенных на Западе.
Президент России также заявил, что Россия должна быть еще сильнее, сильнее и эффективнее. По его словам, страна сталкивается со многими проблемами.
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Путин рассказал о планировавшемся обмене Навального на заключенного на Западе
* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
«Думаю, минимум час они еще просидят», – отметил Песков.
Президент России также заявил, что Россия должна быть еще сильнее, сильнее и эффективнее. По его словам, страна сталкивается со многими проблемами.
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Путин рассказал о планировавшемся обмене Навального на заключенного на Западе
* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
Александр Климов