Путин укрепляет лидерство после обработки более чем 80% избирательных протоколов

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин сохраняет свой отрыв от остальных кандидатов на завершившихся в воскресенье выборах президента России. После обработки свыше 80 процентов избирательных бюллетеней нынешний глава государства набирает 87,15% голосов россиян, сообщает ЦИК РФ.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов пока занимает второе место с результатом в 4,22%. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04%. У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого на данный момент всего лишь 3,16%.
При этом все соперники Владимира Путина уже официально признали его победу, отметив, что для них главным было привлечь внимание избирателей к своим предвыборным программам.
Сам же президент России, выступая в своем предвыборном штабе в Гостином дворе, поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам Путина, люди пришли на избирательные участки, как одна команда, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда Россия вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.
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При этом все соперники Владимира Путина уже официально признали его победу, отметив, что для них главным было привлечь внимание избирателей к своим предвыборным программам.
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Артем Путинцев