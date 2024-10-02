Путин указал на коренное изменение ведения боевых действий при помощи дронов

Фото: сайт Кремля
Благодаря современным беспилотным системам принципы ведения боевых действий меняются коренным образом. Об этом в рамках визита на открытие колледжа операторов БПЛА в парк «Руднево» заявил президент России Владимир Путин.
«Они (БПЛА) и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия», — сказал президент.Путин подчеркнул, что скорость дронов, которые производит Россия, составляет уже до 700 километров.
«Это просто отдельная техника и совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно», — резюмировал глава государства.
Ранее сообщалось о приезде Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево».
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