Прямая линия с президентом 2025: когда, как и о чем спросить Владимира Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подведёт итоги 2024 года и ответит на вопросы СМИ и граждан на прямой линии и пресс-конференции. О том, когда пройдет мероприятие и как задать вопрос президенту расскажет редакция «Радио 1».
Когда прямая линия с Владимиром Путиным в 2024Президент России Владимир Путин подведет итоги 2024 года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которые состоятся в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сообщил спикер Кремля, добавив, что на мероприятие пригласят представителей иностранных СМИ.
Когда пройдет сбор вопросов для президента РФ
Сбор вопросов от граждан стартует в ночь с 7 на 8 декабря.
Как задать вопрос Владимиру Путину во время прямой линии
Как обычно, задать вопросы президенту можно по телефону, через СМС, на специальном сайте или с помощью чат-ботов в социальных сетях. К началу мероприятия глава государства будет ознакомлен с общим количеством поступивших вопросов. По словам пресс-секретаря, это станет возможным благодаря использованию искусственного интеллекта для обработки заявок.
В 2023 году вопросы президенту можно было отправить по номеру 8-800-200-40-40 или 0-40-40 (для СМС) или посредством сайта moskva-putinu.ru.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Одновременно с прямой линией состоится большая ежегодная пресс-конференция
С 2001 года Владимир Путин проводил два значительных публичных мероприятия: большую пресс-конференцию и прямую линию. Первая большая пресс-конференция прошла 18 июля 2001 года, на которой президент отвечал на вопросы как российских, так и иностранных журналистов. Прямая линия, стартовавшая 24 декабря 2001 года, представляла собой телевизионное шоу, в рамках которого Путин в прямом эфире отвечал на вопросы граждан России и других стран.
В 2020 году оба формата были объединены в «пресс-конференцию с элементами прямой линии», что было вызвано пандемией коронавируса, помешавшей проведению отдельных мероприятий. В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия окончательно слились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
Как прошла прошлая прямая линия с Владимиром Путиным Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» прошло 14 декабря 2023 года в московском Гостином Дворе. В колл-центр «Народного фронта», который собирал вопросы от граждан для президента, поступило 2 841 обращение в различных форматах. Жители страны сделали около 1 700 звонков, а также отправили порядка 700 тыс. СМС и более 100 тыс. ММС-сообщений.
Трансляция программы осуществлялась на шести телеканалах. За 4 часа и 3 минуты Владимир Путин ответил на более чем 80 вопросов от граждан и журналистов. На встрече присутствовали представители федеральных и региональных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в России.
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В ходе мероприятия президент обсудил специальную военную операцию на Украине, подчеркнув, что ее цели — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины — остаются неизменными, и «мир будет достигнут, когда мы выполним наши цели». Путин поддержал идею уравнять права добровольцев, бойцов частных военных компаний и военных, а также отметил успехи российской экономики в условиях санкционного давления.
Он ответил на вопросы о взаимоотношениях с Евросоюзом и США, заявив, что российское руководство готово к переговорам с западными лидерами на взаимоприемлемых условиях. Кроме того, президент прокомментировал кризис на Ближнем Востоке, отношения России с Арменией и Молдавией, а также сотрудничество с Китайской Народной Республикой.
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