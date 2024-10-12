В Кремле состоялась последняя в этом году церемония развода караулов

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоялась в субботу на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
Большое число зрителей, включая зарубежных туристов, собралось посмотреть на заключительное в 2024 году выступление полка. В ходе церемонии были представлены различные элементы российских воинских ритуалов, в том числе демонстрация строевых приёмов с оружием, элементы «конной карусели» с музыкальным сопровождением оркестра.
Полк в течение четырёх месяцев ежедневно, за исключением выходных, проводил подготовку к разводу пеших и конных караулов. В ходе церемонии рота показала динамичные перестроения в разные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и чёткость при выполнении приёмов.
Отмечается, что 42 военнослужащих из 44 в Президентском полку проходят военную службу по призыву. В этом сезоне на Соборной площади выступали молодые люди из 15 регионов России.
Читайте также:
ВС РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области
«Ветераны России» предложили Сигалу помочь вступить в ряды добровольцев
Захарова поддержала призыв Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы»
Полк в течение четырёх месяцев ежедневно, за исключением выходных, проводил подготовку к разводу пеших и конных караулов. В ходе церемонии рота показала динамичные перестроения в разные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и чёткость при выполнении приёмов.
Отмечается, что 42 военнослужащих из 44 в Президентском полку проходят военную службу по призыву. В этом сезоне на Соборной площади выступали молодые люди из 15 регионов России.
Читайте также:
ВС РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области
«Ветераны России» предложили Сигалу помочь вступить в ряды добровольцев
Захарова поддержала призыв Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы»
Анастасия Чинкова