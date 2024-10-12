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В Кремле состоялась последняя в этом году церемония развода караулов

12 октября 2024, 12:45
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоялась в субботу на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
Большое число зрителей, включая зарубежных туристов, собралось посмотреть на заключительное в 2024 году выступление полка. В ходе церемонии были представлены различные элементы российских воинских ритуалов, в том числе демонстрация строевых приёмов с оружием, элементы «конной карусели» с музыкальным сопровождением оркестра.

Полк в течение четырёх месяцев ежедневно, за исключением выходных, проводил подготовку к разводу пеших и конных караулов. В ходе церемонии рота показала динамичные перестроения в разные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и чёткость при выполнении приёмов.



Отмечается, что 42 военнослужащих из 44 в Президентском полку проходят военную службу по призыву. В этом сезоне на Соборной площади выступали молодые люди из 15 регионов России.

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Бизнес внука Пугачёвой находится под угрозой закрытия из-за миллионных убытков
SHOT: в 2023 году бизнес Никиты Преснякова ушёл в минус на миллион рублей
12 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Бизнес внука Аллы Пугачёвой, певца Никиты Преснякова ушёл в минус на один миллион рублей в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ранее компания «Нико спорт» приносила Преснякову хороший доход. Однако с прошлого года она стала убыточной, а в настоящее время часть процессов фирмы заморожена. Не исключено, что в ближайшее время она остановит свою деятельность.

Подчеркнём, что компания занимается установкой спортивных площадок – осуществляет сотрудничество с застройщиками из Москвы и других регионов России, выполняет госконтракты. Гендиректором является жена Никиты Преснякова Алёна.

По данным на 2022 год выручка «Нико спорт» составляла 10,5 миллионов рублей.

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Роскомнадзор подготовил проект для непубличного «замедления» онлайн-ресурсов
12 октября 2024, 11:21

Фото: iStock/SeventyFour

Роскомнадзор разработал проект приказа для непубличного «замедления» работы онлайн-ресурсов. Об этом сообщает издание Forbes.
Отмечается, что Роскомнадзор на основании внесудебного решения Генпрокуратуры получит полномочия по управлению сетью связи общего пользования через технические средства противостояния угрозам или при помощи передачи обязательных к выполнению указаний владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком. Поручения генерального прокурора и его заместителей станут основанием для этого.

Кроме того, Роскомнадзор собирается потратить порядка 60 миллиардов рублей на осуществление модернизации технических средств противодействия угрозам в рамках проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Оборудование, которое устанавливается у интернет-провайдеров, используется для осуществления блокировки и замедления доступа к сайтам с запрещённой информацией.

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#оборудование
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Бесплатная медицина в России: Минздрав расширил программу в 2025 году
Минздрав расширяет программу бесплатной медпомощи в России в 2025 году
12 октября 2024, 11:17

Фото: istockphoto/megaflopp

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления о программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ появился на портале нормативных правовых актов.
Пресс-служба министерства пояснила, что программа направлена на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках этой программы планируют лечить более 33 тысяч пациентов с вирусным гепатитом C, чтобы сократить риски его распространения. Объем медицинской помощи для онкобольных в дневных стационарах увеличится на 18%, а в круглосуточных — на 12,7%.

Кроме того, программа включает оценку здоровья граждан репродуктивного возраста. Ожидается, что более 19 миллионов человек пройдут комплексное обследование. Также предусмотрено более 103 тысяч экстракорпоральных оплодотворений, что на 13% больше по сравнению с 2024 годом.

Внедрение технологий искусственного интеллекта также станет важной частью программы. Это поможет улучшить врачебные решения при проведении маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии.

Министерство отметило, что в 2024 году субвенции достигнут рекордного уровня за последние пять лет — 519,5 миллиарда рублей, что составляет рост на 116,7%. Кроме того, запланировано увеличение расходов на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС на 17,4%.

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Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries
12 октября 2024, 11:03

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в том, что его команда обокрала маркетплейс на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
В частности, она обвинила команду Бакальчука в нападении на строящиеся склады, бесконечные угрозы сотрудникам маркетплейса, организации хакерских атак и иных правонарушениях.

В субботу Ким опубликовала видеообращение, в котором заявила, что Wildberries и рекламная компания Russ успешно выстраивают совместную работу.

Ким также заявила, что именно Бакальчук своими действиями в прошлом году вызвал несколько забастовок. В это же время его компания обокрала Wildberries на 37 миллиардов рублей, заморозив стройки.

Предпринимательница призвала решать все вопросы в бизнесе в рамках российского законодательства, а не устраивать «разборки в стиле 90-х».

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NASA запустит аппарат к спутнику Юпитера
12 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/LaserLens

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после 14 октября запустит аппарат к спутнику Юпитера Европе, чтобы установить, есть ли там условия для жизни. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что запуск миссии Europa Clipper будет осуществлён с пускового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Для запуска будет использована тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy от американской компании SpaceX.

Напомним, что спутник Европа является одним из четырёх крупнейших спутников Юпитера, который был открыт Галилео Галилеем ещё в XVII веке. Поверхность спутника покрыта льдом, под слоем которого находится многокилометровый океан из жидкой воды. Этот водоём производит обмен газами и минералами со льдом на поверхности и содержит в себе водород. Всё это способно поддерживать жизнь микроорганизмов.

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#планета
#исследование
#вода
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В Словении ликвидировали единственный европейский филиал МГУ
12 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/ABGlavin

В Словении ликвидировали единственный европейский филиал Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что изначально филиал университета в городе Копер был открыт по просьбе властей Словении. Однако недавно в МГУ поступило письмо от руководства университета-партнёра о закрытии филиала. Минобрнауки России и руководство российского МГУ не имеют к этому никакого отношения.

Садовничий подчеркнул, что руководство МГУ никогда не отказывалось от международного сотрудничества и не выступало с инициативами, направленными на ухудшение отношений с другими странами.

Ректор выступил на использование любой имеющейся возможности. А также рассказал, что на Дне первокурсника руководство вручало звания почётного профессора. Одна из наград досталась гражданину Германии, который окончил МГУ. Он специально прилетел в Москву ради участия в этом мероприятии.

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#политика
#образование
#университет
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Синоптик Вильфанд: В Москве зимой будут морозы и гололедица
12 октября 2024, 10:17

Фото: istockphoto/Niwat Khongpraphat

Предстоящей зимой в Москве ожидается переменчивая погода. Часто будет наблюдаться гололедица, а также крепкие морозы до минус 25 градусов.
Об этом на пресс-конференции предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, особенно сильных морозов москвичам следует ожидать в январе и феврале. В целом же по России зима прогнозируется относительно мягкой по среднемесячным температурным показателям.

Синоптик также добавил, что первый осенний месяц в этом году был в Москве самым светлым за всю историю наблюдений. Солнце в сентябре светило 263 часа при средней норме 147 часов, пояснил он. Также подсчитано, что сентябрь стал третьим в истории среди самых сухих. Зафиксировано выпадение всего 11 миллиметров осадков, заключил Вильфанд.

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#москва
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Блогер Дудь* стал фигурантом административного дела после интервью с Лебедевым
12 октября 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Прокуратура привлекла блогера Юрия Дудя* к административной ответственности. Он обвиняется в нарушении закона об иноагентах.
Это произошло после выхода интервью блогера с дизайнером Артемием Лебедевым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В отношении Дудя* возбуждено административное дело о правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Санкция по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В прокуратуре пояснили, что блогер разместил на канале «вДудь» видеохостинга YouTube ролик с интервью с Лебедевым, не указав, что этот материал произведён и распространяется иностранным агентом. Иноагентом Дудь* был признан министерством юстиции в апреле 2022 года.

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* Признан иноагентом в РФ
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#рф
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Феофан Милостивый 12 октября: Почему нельзя тратить деньги и делать предложение руки и сердца
12 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Smileus

12 октября православная церковь почитает преподобного Феофана Милостивого. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.

Феофан Милостивый — история

Жил Феофан Милостивый в VI веке в сирийском городе Газа и помогал бедным всю жизнь. Он потратил на это почти все свои сбережения и лишился жилья. Святой всегда вел аскетичный образ жизни и стойко переносил все трудности.

В какой-то момент он сильно заболел: его тело покрылось глубокими язвами и ранами. Жена волновалась за него, но он попытался успокоить ее, сказав, что вскоре его душа покинет этот мир, а тело снова станет здоровым. Пророчество Феофана сбылось, он умер, а рубцы и раны на его теле пропали.

Традиции

В этот день верующие вспоминают его добрые дела, а также призывают к милосердию и помощи нуждающимся. В некоторых храмах проводятся службы в честь святого. Верующие могут помолиться о помощи в трудных ситуациях и о благополучии.

Фото: istock/Popescu Marius

Что можно делать 12 октября 2024

— Уделите помощь нуждающимся;

— В старину девушки брали у знакомых соль и рассыпали её в виде креста на входе в дом. Считалось, что это поможет в скором времени найти мужа;

— Мужчина может отправиться на охоту, если ему повезет поймать зайца, это принесет удачу на весь год.

Что нельзя делать 12 октября 2024

— Нельзя тратить деньги и покупать вещи, которые вам не нужны;

— Нельзя устраивать помолвку или делать предложение руки и сердца;

Фото: istock/PeopleImages

— Воздержитесь от конфликтов и не обижайтесь на людей.

Приметы на погоду

Если на небе много звезд, это предвещает урожайный год, но осень будет сухой. Если вечером или утром наблюдается густой туман, в ближайшие дни будет солнечно и тепло. Если на улице много грибов, зима наступит поздно. Если соль в солонке отсырела, скоро начнутся сильные дожди.

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