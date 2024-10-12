ВС РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Российские военные возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области. Об этом понтонер с позывным Белый сообщил в видео, опубликованном Минобороны России.
Отмечается, что переправы сооружают бойцы инженерного подразделения группировки войск «Север». С помощью таких мостов, помимо переправки мирных жителей, осуществляется обеспечение российских войск боеприпасами, техникой и иными необходимыми товарами.
Командир инженерно-сапёрного взвода с позывным Кузбасс рассказал, что перед установкой переправы военные производят техническую разведку местности в районе противоположного берега. Это необходимо, чтобы убедиться в отсутствии минных заграждений. Также они измеряют крутизну и проходимость берегов и глубину водоёма.
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