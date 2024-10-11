Захарова поддержала призыв Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы»

Фото: пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала призыв главы Крыма Сергея Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Аксенов ранее заявлял, что эти территории всегда были историческими российскими землями, потому слово «новые» некорректно.
Ранее с поддержкой инициативы Аксенова также выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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«Именно!» — написала Захарова в ответ на заявление главы Крыма.
Ранее с поддержкой инициативы Аксенова также выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Данил Пономарев