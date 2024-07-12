Песков: сообщения о покушении РФ на главу Rheinmetall являются фейками

Фото: сайт Кремля
Не стоит серьезно воспринимать информацию о том, что Россия якобы готовилась совершить покушение на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, это фейк. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее телеканал CNN без каких-либо доказательств заявил, что в начале текущего года американская разведка узнала о планах России, которая якобы готовится устранить Паппергера. Сам же директор немецкого оборонного концерна предположил, что канал взял эту информацию «не с потолка». Других версий он не высказывал.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей оружия в Европе и принимает заказы в том числе для нужд Украины. Убийство руководителя концерна, по заявлению агентов, было бы одним из самых продуманных за всю историю покушений.
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«Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», - заявил Песков журналистам, комментируя ситуацию.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей оружия в Европе и принимает заказы в том числе для нужд Украины. Убийство руководителя концерна, по заявлению агентов, было бы одним из самых продуманных за всю историю покушений.
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Элина Позднякова