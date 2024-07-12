«Это его не красит»: В Кремле прокомментировали высказывания Байдена о Путине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуважительными и неприемлемыми оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.
Песков также отметил, что подобные речи президента США никак не красят американского лидера.
Напомним, что в ходе своей речи во время саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Путина «жестоким безумцем». Ранее случился другой инцидент, когда Байден приглашал сказать вступительное слово президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «Владимиром Путиным».
Американские СМИ заявляют, что подобные заявления и оговорки приведут к еще большему падению рейтинга президента США среди республиканцев.
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Напомним, что в ходе своей речи во время саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Путина «жестоким безумцем». Ранее случился другой инцидент, когда Байден приглашал сказать вступительное слово президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «Владимиром Путиным».
Американские СМИ заявляют, что подобные заявления и оговорки приведут к еще большему падению рейтинга президента США среди республиканцев.
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Олег Дикий