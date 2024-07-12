«Это его не красит»: В Кремле прокомментировали высказывания Байдена о Путине

Преступления, связанные с незаконной миграцией, могут быть отнесены к особо тяжким. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, возглавляющая рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.