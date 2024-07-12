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«Это его не красит»: В Кремле прокомментировали высказывания Байдена о Путине

РБК: Кремль считает высказывания Байдена о Путине неприемлемыми
12 июля 2024, 14:37
Фото: IStock/donfiore

Фото: IStock/donfiore

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуважительными и неприемлемыми оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.
Песков также отметил, что подобные речи президента США никак не красят американского лидера.

Напомним, что в ходе своей речи во время саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Путина «жестоким безумцем». Ранее случился другой инцидент, когда Байден приглашал сказать вступительное слово президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «Владимиром Путиным».



Американские СМИ заявляют, что подобные заявления и оговорки приведут к еще большему падению рейтинга президента США среди республиканцев.

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Яровая: Связанные с незаконной миграцией преступления могут считаться тяжкими
12 июля 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Преступления, связанные с незаконной миграцией, могут быть отнесены к особо тяжким. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, возглавляющая рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
По её словам, правонарушения, связанные с организацией нелегальной миграции, будут отнесены к особо тяжким. Соответственно, возрастёт ответственность как для тех, кто содействует незаконной миграции, так и для самих нелегалов.

Все формы содействия нелегальной миграции, будь то фиктивная регистрация, подделка документов или организация канала через границу, будут самым серьёзным образом изменены в оценке и последующих санкциях, добавила парламентарий.

Второе направление, по которому работает группа, связано с квалификацией преступлений иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Отсутствие легального статуса станет для них отягчающим обстоятельством, подчеркнула Яровая.

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#мигранты
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Москвича, выгнавшего из вагона метро блогершу, оштрафовали на тысячу рублей
Baza: экс-полицейского, выгнавшего из метро блогершу, оштрафовали
12 июля 2024, 15:25

Фото: IStock/spacedrone808

Владимира Сафонова, выгнавшего девушку с короткой прической из вагона метро, оштрафовали на тысячу рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Ранее Сафонов служил в рядах МВД. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф. В вагоне метро он заметил блогершу Анастасию Ермак и ее парня, у девушки были короткие волосы. Экс-полицейскому это не понравилось и он решил что таким образом девушка пропагандирует ЛГБТ* и с использованием нецензурной лексики выгнал их из поезда.

Сам он о содеянном не жалеет, но извиняется перед остальными пассажирами за ругань в общественном месте.

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США намерены «развивать» зелёную экономику в Киргизии
12 июля 2024, 15:20

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

США намерены выделить $24 млн на построение в Киргизии зелёной экономики.
USAID планирует реализовать эту программу в Киргизии в течение пяти лет.

Как передают RT, целью проекта ставится «адаптация и смягчение последствий изменения климата», формирование экономической системы, «которая характеризуется низким уровнем выбросов углерода, ресурсосбережением и социальной инклюзивностью».

А доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин допустил, что в будущем экономическая устойчивость будет лежать в тандеме Китай-Россия. В колонке на argumenti.ru специалист добавил, что перспективы и противоречия будут пролегать в союзах Россия-Китай и Китай-США.

Ранее Китай ввёл санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний.

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#сша
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#китай
#киргизия
#политика
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Британский академик Саква призвал отправить миротворцев из Индии на Украину
12 июля 2024, 15:19

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

Почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква заявил, что вдоль линии соприкосновения, возможно, потребуется развернуть международную мониторинговую миссию. Об этом сообщили в РБК.
По мнению Саквы, миротворцы могут потребоваться в случае достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

«Индийские военнослужащие лучше всего подходят для этой роли, поскольку у них есть опыт участия в подобных операциях и они считаются довольно нейтральными. Сейчас в экспертной среде обсуждается возможность создания буферной зоны на расстоянии 50 км от линии соприкосновения по обе стороны. Все технические детали обсуждаемы, и сейчас важно начать хотя бы «переговоры о переговорах», — отметил академик.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о своей готовности представить план мирного урегулирования конфликта на Украине, который он предложил в 2023 году. План Субианто предусматривает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Также планируется провести референдум на спорных территориях, чтобы определить их принадлежность.

Посол Индонезии призвал официально представить мирную инициативу по Украине, которая может способствовать урегулированию конфликта.

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Китай ввёл санкции против ряда фирм из США из-за продажи оружия Тайваню
12 июля 2024, 15:06

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Китай в пятницу, 12 июля, ввёл санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний. Причиной стало то, что эти фирмы продают вооружения Тайваню.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на министерство иностранных дел КНР. В заявлении МИД, в частности, указано, что США недавно вновь заявили о продаже оружия «Тайваньскому региону Китая», что в очередной раз нарушает принцип «одного Китая», который американские власти на словах поддерживают, а также нарушают три совместных американо-китайских коммюнике.

Кроме того, такие действия являются серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности страны. Поэтому, руководствуясь законами КНР, власти Китая приняли соответствующие меры в отношении ряда американских компаний и их высшего менеджмента.

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#меры
#ущерб
#китай
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Песков: сообщения о покушении РФ на главу Rheinmetall являются фейками
12 июля 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Не стоит серьезно воспринимать информацию о том, что Россия якобы готовилась совершить покушение на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, это фейк. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее телеканал CNN без каких-либо доказательств заявил, что в начале текущего года американская разведка узнала о планах России, которая якобы готовится устранить Паппергера. Сам же директор немецкого оборонного концерна предположил, что канал взял эту информацию «не с потолка». Других версий он не высказывал.

«Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», - заявил Песков журналистам, комментируя ситуацию.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей оружия в Европе и принимает заказы в том числе для нужд Украины. Убийство руководителя концерна, по заявлению агентов, было бы одним из самых продуманных за всю историю покушений.


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#песков
#разведка
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Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Курил
12 июля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Россия с 15 июля приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Приостановка добычи японскими моряками морской капусты продлится на время, которое потребуется для ремонта маяка.
В сообщении, опубликованном на сайте российского министерства иностранных дел указано, что японские рыбаки добывают морскую капусту в этом районе в соответствие с соглашением между двумя странами от 1981 года. Недавно японская сторона по дипломатическим каналам направила запрос в связи с «отключением света» на маяке, который расположен на острове Сигнальный. Также власти Токио «потребовали» от российской стороны возобновить стабильную работу маяка.

По сообщению российского внешнеполитического ведомства, в связи с вышеуказанными событиями было решено приостановить японский рыболовный промысел в районе острова Сигнальный вплоть до завершения запланированных ремонтно-профилактических работ на маяке.

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#рыбаки
#россия
#япония
#остров
#соглашение
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«Антироссийская паранойя»: В посольстве прокомментировали арест россиян в Австралии
РИА Новости: арест граждан РФ в Австралии поднял волну русофобии
12 июля 2024, 14:06

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи, заявило посольство РФ в Австралии РИА Новости.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах Австралии сообщил о задержании супружеской пары из России Киры и Игоря Королевых. По информации следствия, Кира работала в техническом отделе ВС Австралии и имела доступ к обширным базам данных. Недавно она совершила незадекларированную поездку в Россию, откуда рассказала мужу, как можно открыть эти хранилища информации и передать их ей. Спецслужбы утверждают, что россиянка пыталась в дальнейшем передать секретные сведения властям России. Сейчас этот инцидент активно распространяется в австралийских СМИ.
«Цель этой кампании очевидна — поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии», — заявили в посольстве.

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#инцидент
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В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за неуничтоженный борщевик
12 июля 2024, 13:26

Фото: istockphoto/telnyawka

В Государственной думе РФ планируют начать штрафовать глав регионов за упущения в борьбе с борщевиком. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение нижней палаты парламента фракцией ЛДПР.
Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам одного из авторов инициативы заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, в последние годы во многих регионах страны выявляется всё больше случаев массового зарастания сельскохозяйственных земель сорными растениями, в том числе борщевиком, который очень быстро разрастается, а его семена способны храниться в почве годами.

В то же время, действующим законодательством штрафы за недостаточную борьбу с борщевиком Сосновского предусмотрены только для граждан и юридических лиц. Авторы законопроекта считают, что ответственность за вовремя не уничтоженный юборщевик должна возлагаться также и на органы местной власти.

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#семена
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#госдума
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