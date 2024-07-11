«Идем к Холодной войне»: Песков прокомментировал размещение дальнобойных ракет в Германии

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Мир уверенными шагами идет к Холодной войне. США, Франция, Великобритания и ФРГ напрямую участвуют в украинском конфликте. С такими заявлениями выступил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Все действия перечисленных западных стран направлены на подавление России на международной арене и на ее гарантированное поражение. Секретарь добавил, что это не повод для пессимизма.
«Наоборот. Это повод для того чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и достичь поставленных целей в ходе специальной военной операции» — пояснил он.
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Олег Дикий