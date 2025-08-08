Достижения.рф

В Крыму должник выплатил 3 млн рублей после ареста iPhone 16 Pro Max

Фото: istockphoto / dikushin

В Белогорском районе Крыма водитель, признанный виновным в ДТП, длительное время уклонялся от выплаты 2,8 миллиона рублей компенсации пострадавшему. После передачи дела в службу судебных приставов сумма выросла на 195 тысяч рублей за счет исполнительского сбора, сообщают ​Аргументы недели.



Мужчину внесли в реестр должников за неисполнение решения суда о выплате компенсации за причиненный ущерб.

Во время личной встречи пристав заметил у мужчины iPhone 16 Pro Max и наложил на него арест. Это вынудило должника в короткие сроки полностью погасить задолженность. После оплаты телефон был возвращен владельцу.

Дайана Хусинова

