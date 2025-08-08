В Крыму должник выплатил 3 млн рублей после ареста iPhone 16 Pro Max

08 августа 2025, 15:13

Фото: istockphoto / dikushin

В Белогорском районе Крыма водитель, признанный виновным в ДТП, длительное время уклонялся от выплаты 2,8 миллиона рублей компенсации пострадавшему. После передачи дела в службу судебных приставов сумма выросла на 195 тысяч рублей за счет исполнительского сбора, сообщают ​Аргументы недели.