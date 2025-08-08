В Крыму должник выплатил 3 млн рублей после ареста iPhone 16 Pro Max
В Белогорском районе Крыма водитель, признанный виновным в ДТП, длительное время уклонялся от выплаты 2,8 миллиона рублей компенсации пострадавшему. После передачи дела в службу судебных приставов сумма выросла на 195 тысяч рублей за счет исполнительского сбора, сообщают Аргументы недели.
Мужчину внесли в реестр должников за неисполнение решения суда о выплате компенсации за причиненный ущерб.
Во время личной встречи пристав заметил у мужчины iPhone 16 Pro Max и наложил на него арест. Это вынудило должника в короткие сроки полностью погасить задолженность. После оплаты телефон был возвращен владельцу.
