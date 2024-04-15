В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в некоторые отрасли экономики.
Согласно документу, на 2024 год введены ограничения для таких субъектов хозяйствования, занимающихся на территории полуострова определенными видами деятельности.
В перечень сфер, где действует запрет на работу иностранцев, входят 35 пунктов, включающих в себя сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, энергетику, а также обработку сточных вод.
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