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В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах – Аксенов
15 апреля 2024, 14:53
Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, который устанавливает запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в некоторые отрасли экономики.


Согласно документу, на 2024 год введены ограничения для таких субъектов хозяйствования, занимающихся на территории полуострова определенными видами деятельности.

В перечень сфер, где действует запрет на работу иностранцев, входят 35 пунктов, включающих в себя сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, энергетику, а также обработку сточных вод.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов более 40 человек
15 апреля 2024, 15:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

Свыше 40 человек переселили из аварийных домов в пяти округах Московской области за минувшую неделю, переселенцы получили новое жильё либо денежную компенсацию, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
«Переселены из аварийного жилья были 44 человека. Всего было расселено 21 помещение общей площадью более 863 квадратных метров в Сергиево-Посадском, Богородском, Пушкинском городских округах, а также в Домодедове и Клину», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жильцы аварийных домов в Московской области могут получить квартиры в специально построенных для них домах или выбрать жилищный сертификат, который выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. На эти средства можно купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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#министерство строительного комплекса мо
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В зоне СВО впервые уничтожены британская гаубица и украинская «Хмара»
В МО России впервые сообщили о поражении в зоне СВО станции РЭБ «Хмара»
15 апреля 2024, 15:08

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные впервые в зоне проведения СВО уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Хмара» и уничтожили британскую гаубицу L-119, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинская установка была поражена на Авдеевском направлении. Кроме того, в ходе позиционной борьбы ВС РФ поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

Британская гаубица L-119 уничтожена ударом российской армии на Донецком направлении.

В министерстве также привели подробности о потерях противника. За сутки боя ВСУ лишились 420 военных и несколько единиц тяжелой техники.

Прежде Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса IRIS-T.

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Появление в подмосковных лесах медуницы лекарственной дало старт цветению медоносов
15 апреля 2024, 14:49

Фото: Istockphoto / Serj Yulakov

В Московской области настала пора цветения медоносов. В лесах региона заметили медуницу лекарственную, сообщил в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Растение выделяется фиолетовыми цветками и пятнистыми листьями.
«Мать-и-мачеха и медуница лекарственная уже встречаются в лесах и парках региона. Медуница не занесена в Красную книгу, однако ею питаются краснокнижные насекомые-опылители, такие, как мухи-жужжалы. Поэтому срывать такие цветы не следует», – предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Как отметили в министерстве, медуница лекарственная широко используется в народной медицине. Из неё готовят отвары при лечении болезней дыхательной системы. Содержание в этом растении сапонинов и танинов делает его хорошим отхаркивающим и смягчающим средством при инфекциях слизистых оболочек носа и горла.

Не обошли медуницу лекарственную вниманием садоводы, которые используют растение для украшения садов и парков. Сейчас выведено множество декоративных сортов, которые можно встретить в подмосковных городах в середине весны.

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#лес
#растения
#московская область
#подмосковье
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В Орехово-Зуеве завершают строительство школы на 550 мест
15 апреля 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Общеобразовательную школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят на улице Красина в Орехово-Зуеве, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте заканчивают отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем, а также оснащение школы необходимым оборудованием и спортивным инвентарём. На пришкольной территории ведётся озеленение», — говорится в сообщении.
Завершить строительство планируется до конца второго квартала текущего.

Общая площадь новой школы составляет более 10 тыс. квадратных метров. В трёхэтажном здании расположены классы, актовый и спортивный залы, библиотека и медпункт. На прилегающей территории предусмотрена зона для спортивных занятий.

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#строительство
#школа
#орехово-зуево
#главгосстройнадзор мо
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​Стало известно, с какими вопросами звонят в подмосковный колл-центр по ветеринарии
15 апреля 2024, 14:33

Фото: Istockphoto / Alina Rosanova

1176 звонков и обращений поступило в единый контакт-центр Минсельхозпрода Подмосковья с 1 по 31 марта. В основном они касались вакцинации, чипирования, записи на приём к специалистам и лечения животных, рассказали в пресс-службе министерства.
«Контакт-центр работает с 2019 года как оперативный инструмент реагирования на запросы владельцев домашних животных и жителей региона по вопросам ветеринарии. Каждый может получить консультацию специалиста, оставить пожелание или жалобу. Большая часть звонков и обращений посвящена вопросам регистрации в Федеральных программах по системе «Меркурий» и «Цербер», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, более 200 граждан интересовались вакцинацией и чипированием питомцев, а порядка 15% всех звонков касалась режима работы ветеринарных служб и контактных телефонов. Многие жители задавали вопросы о перевозке животных за пределы страны и по России, о том, какие документы для этого нужны.

В министерстве напомнили телефон единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: 7(495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9 до 21 часа.

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#ветеринары
#животные
#московская область
#подмосковье
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В Московской области в I квартале на кадастровый учёт поставили 62 дома
15 апреля 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Подмосковье за март этого года на кадастровый учет поставили 11 жилых домов. Это стало возможным благодаря совместной работе Минжилполитики и Управления Росреестра по Московской области, сообщили в пресс-службе министерства.
«Общая площадь жилого фонда, поставленного на государственный кадастровый учет в марте, превышает 320 тыс. кв. метров. Это позволило обеспечить жильём более 3,5 тыс. подмосковных семей», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, за I квартал 2024 года на кадастровый учёт в Московской области поставили 62 многоквартирных дома, куда въедут 22,5 тыс семей.

Постановка на кадастровый учёт позволяет гражданам зарегистрировать право собственности на жильё, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике, осуществлять другие юридические действия.

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#подмосковье
#московская область
#строительство
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Врачи объяснили, почему стоит отказаться от туалетной бумаги
Онколог Масленников: пользование дешевой туалетной бумагой провоцирует трещины
15 апреля 2024, 14:02

Фото: iStock/ShutterOK

Использованием туалетной бумаги может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом рассказал колопроктолог, онколог Дмитрий Масленников в беседе с изданием «Доктор Питер».
По его словам, туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм. При недостаточном очищении они могут приводить к развитию инфекционных и воспалительных процессов.

Онколог обратил внимание на присутствие в туалетной бумаге красителей, отдушек и ароматизаторов, которые также вредны для здоровья. Некачественный продукт может вызвать раздражение слизистой. Кроме того, Масленников назвал туалетную бумагу одним из факторов риска развития геморроя.

Масленников призвал не пользоваться туалетной бумагой, если геморрой уже перешел в стадию обострения.

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#здоровье
#общество
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В Подмосковье проведут горячую линию по земельному надзору
15 апреля 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячую линию, посвящённую вопросам земельного надзора, проведёт областное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в среду, 17 апреля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
«По телефону горячей линии жители Московской области смогут узнать о порядке информирования о нарушении земельного законодательства, а также о том, какие санкции грозят нарушителю и как избежать штрафов», — говорится в сообщении.
Горячая линия будет проводится с 11:00 до 13:00 по телефону 7-495-223-45-41. Звонящих проконсультируют государственные земельные инспекторы.

Отмечается, что за первый квартал текущего года инспекторы подмосковного Росреестра провели более 1,2 тыс. профилактических мероприятий, в том числе 641 консультацию по земельному законодательству, 352 профилактических визита и выдали 219 предостережений о недопустимости нарушений.

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#минимущества
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Врачи оставили Куклачева в реанимации
Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в палате реанимации
15 апреля 2024, 13:16

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Врачи оставили народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене.

«Врачи пока оставили Юрия Дмитриевича в палате реанимации, но состояние стабильное», — сказала она.

Отмечается, что в пятницу артист во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» почувствовал себя плохо. Врачи увезли его в больницу. Юрию Куклачеву сделали операцию. Дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. Во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

12 апреля артисту исполнилось 75 лет.

Напомним, что в 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв». Артист открыл свой частный театр кошек. Его театр был единственным подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного.

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