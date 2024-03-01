ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты на транспорте

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух агентов, завербованных спецслужбами Украины, мужчину и женщину. Они готовили террористические акты по заданию Киева.
В настоящее время допрос задержанных украинских агентов продолжается. Силовики устанавливают их возможные связи. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
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Александр Бойцов