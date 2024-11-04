В Крыму оценили ущерб от пребывания полуострова в составе Украины

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Ущерб Крыму, причиненный за время пребывания полуострова в составе Украины, исчисляется триллионами рублей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, республика пострадала в области экономики, экологии, культуры.
«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — пояснил он.Ранее сообщалось, что в Крыму функционирует рабочая группа, которая занимается фиксацией и оценкой ущерба, нанесенного полуострову в результате действий Киева. Более того, группу обещали усилить дополнительными кадрами.
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