Константинов: Крым продолжит практику подсчёта ущерба от действий Киева

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Крымский парламент нового созыва намерен продолжить практику подсчёта ущерба, нанесённого полуострову и его жителям в результате действий Украины. Об этом заявил глава законодательного органа республики Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что в Крыму сохранена рабочая группа, которая занимается фиксацией и оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате действий Киева. Более того, эта группа будет усилена дополнительными кадрами, добавил глава парламента.
По словам Константинова, конфликт рано или поздно закончится, и стороны сядут за стол переговоров. Тогда власти полуострова собираются предоставить юридически обоснованные претензии, в которых будет объективно отражён ущерб, нанесённый Украиной российскому региону. Это должно стать одной из основ переговорного процесса, заключил парламентарий.
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