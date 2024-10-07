В Крыму приостановили движение поездов на участке Феодосия - Владиславовка

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Движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка временно приостановлено по техническим причинам. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства транспорта Республики Крым.
Уточняется, что оперативные службы делают все необходимое для восстановления движения. О последующих изменениях будет сообщено дополнительно.
В ведомстве отметили, что пассажирам необходимо следить за официальными источниками информации.
Ранее на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Напомним, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что утром 7 октября произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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В ведомстве отметили, что пассажирам необходимо следить за официальными источниками информации.
Ранее на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Напомним, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что утром 7 октября произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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Екатерина Коршунова