Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет

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Глава администрации города Игорь Ткаченко заявил, что в Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.
До этого стало известно, что в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Однако советник главы Крыма Олег Крючков опроверг указанную информацию. Он призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации.
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«Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет», — отметил он.
До этого стало известно, что в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Однако советник главы Крыма Олег Крючков опроверг указанную информацию. Он призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации.
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Дарья Осипова