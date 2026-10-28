«Катя приказала купить»: Дмитрий Дибров раскрыл, как новая избранница меняет его питание

28 октября 2026, 23:01

Дмитрий Дибров после развода перешёл на курицу и сельдерей и освоил аэрогриль

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @dibrov__official)

После развода с Полиной Дибровой телеведущий Дмитрий Дибров занялся своим питанием и начал осваивать новую кухонную технику. Приобрести аэрогриль ему посоветовала нынешняя избранница — нутрициолог Екатерина Гусева, с которой он регулярно появляется на светских мероприятиях. Об этом сообщает Super.





Сейчас Дмитрий старается привести себя в форму и внимательнее относится к рациону. В этом ему помогает возлюбленная: телеведущий признался, что доверяет её профессиональным рекомендациям и старается следовать советам о том, какие продукты стоит включать в меню, а от каких лучше отказаться.





«Я очень доверяю своей девушке. Она нутрициолог. Она говорит, вот это можно, а то нельзя», — рассказал Дибров.

«Сельдерей проклятый! Утром же нужна клетчатка, ну курочка… Катя мне приказала купить аэрогриль, чтобы не на масле готовить», — поделился Дмитрий.