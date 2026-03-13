В Крыму с 7 по 9 августа пройдет фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ»
В Крыму с 7 по 9 августа 2026 года пройдет восьмой фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Площадкой станет арт-кластер «Таврида» в городе Судак.
Фестиваль организует автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт». Проект работает с 2015 года и объединяет образовательные программы, Академию творческих индустрий «Меганом», сеть арт-резиденций и крупные культурные события для молодых деятелей искусства. События арт-кластера входят в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».
Главной темой фестиваля в 2026 году станет Год единства народов России. Регионам предложили направить делегации молодых специалистов и творческих коллективов, а также представить культурные проекты на выставочных площадках и в тематических арт-кварталах.
Одной из центральных площадок станет арт-экспо «Мерч.Универмаг 2.0». Здесь планируют представить более 20 коллекций молодежного и культурного мерча из разных регионов страны. В дизайне продукции используют национальные орнаменты и элементы традиционной культуры народов России.
В программе фестиваля предусмотрены выступления творческих коллективов, выставки, мастер-классы и презентации проектов. Также будут работать арт-кварталы по направлениям «Музыка», «Кино», «Мода, архитектура и дизайн», «Изобразительное искусство», «Театр и цирк», «Литература и медиа» и другие.
