В Петербурге голосуют за номинантов премии «Город в лицах»

03 марта 2026, 14:13

Фото: iStock/dikushin

Жители Петербурга за две недели отдали более 31 тысячи голосов за лауреатов пятой ежегодной городской премии «Петербургского дневника» «Город в лицах».





Голосование за лучших представителей городских профессий началось 2 февраля и продлится еще две недели — до 15 марта. Так, больше всего голосов оказалось в номинациях: «Работник/педагог школьного и дошкольного образования», «Детский тренер», «Универсальный специалист МФЦ», «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок», «Социальный куратор».



Всего же в голосовании выбирают лауреатов 11 номинаций. Кандидатов выдвинули профильные комитеты правительства Санкт-Петербурга.





«Так, в список вошли специалисты, отмеченные за профессиональные успехи в 2025 году. Имена лауреатов в специальных номинациях организаторы раскроют позже, на церемонии награждения», — пишет «Петербургский дневник».