В Крыму спасли пони, которого хозяйка месяц морила голодом на жаре
Жители Крыма спасли пони, которого хозяйка целый месяц держала под палящим солнцем без воды и еды. Историей спасения поделился телеканал РЕН ТВ на своем сайте.
Жеребец был привязан веревкой длиной около четырех метров к дереву на небольшом участке без тени. Рядом не было ни еды, ни воды, а вокруг валялся навоз. Анна Михайлюк с мужем случайно обнаружили животное, возвращаясь с моря.
Прохожие отвязали коня, накормили и напоили, после чего женщина записала видео и опубликовала его в соцсетях. Ролик посмотрели тысячи людей, многие начали помогать деньгами. Супруги ухаживали за жеребцом целый месяц и искали владелицу. Объявившись, она заявила, что пони стоит здесь восемь лет, и такие условия содержания вполне приемлемые.
Ветеринар Василий Песковой пояснил, что для белошерстных животных нахождение под открытым солнцем крайне опасно из-за риска ожогов, а отсутствие специальной обработки от паразитов угрожает серьезными заболеваниями.
Москвичка Анна Фомичева, отдыхавшая в Форосе, узнала про ситуацию и связалась с волонтерами, предложив им свою помощь. В итоге хозяйка согласилась продать пони за 45 тысяч рублей. Спустя два дня его передали новой семье — Кристине Серегиной. Новая владелица пообещала обеспечить ему достойные условия и уже подыскала ему друга — 13-летнего пони по кличке Дэн.
Имя белому коню пока не придумали, впереди у него осмотр у ветеринара и новая жизнь.
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