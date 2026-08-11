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Здание загорелось в Петербурге: эвакуировали полсотни человек

МЧС: В Петербурге порядка 50 человек вывели из горящего пятиэтаэного здания
Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Порядка 50 человек экстренно вывели из горящего пятиэтажного жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Информация поступила 11 августа.



По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, возгорание произошло на кровле здания, пишет РИА Новости. Площадь пожара быстро увеличилась и достигла 400 квадратных метров.

Информация о пострадавших на текущий момент не поступала. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, устанавливаются причины возгорания.

Ранее пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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