Здание загорелось в Петербурге: эвакуировали полсотни человек
МЧС: В Петербурге порядка 50 человек вывели из горящего пятиэтаэного здания
Порядка 50 человек экстренно вывели из горящего пятиэтажного жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Информация поступила 11 августа.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, возгорание произошло на кровле здания, пишет РИА Новости. Площадь пожара быстро увеличилась и достигла 400 квадратных метров.
Информация о пострадавших на текущий момент не поступала. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, устанавливаются причины возгорания.
Ранее пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Подробности в нашем материале.
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