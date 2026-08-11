Раскрыто число предотвращенных терактов в России с начала года
Правоохранительные органы Российской Федерации с начала этого года предотвратили 66 диверсионно-террористических актов на ключевых объектах инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета РФ, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.
По его словам, 49 попыток терактов предотвратили на объектах транспорта, еще 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса. Также правоохранители задержали 150 человек, готовивших преступления, и пресекли три попытки диверсий.
В заявлении также отмечается, что заседание НАК под руководством его председателя состоялось в Москве. Участники совещания обсудили меры по защите транспортной, энергетической и атомной инфраструктуры, а также определили приоритетные задачи по повышению уровня безопасности в условиях меняющейся оперативной обстановки.
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