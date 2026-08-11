Раскрыто число предотвращенных терактов в России с начала года

11 августа 2026, 19:24

В России предотвратили 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК с начала года

Фото: iStock/Naeblys

Правоохранительные органы Российской Федерации с начала этого года предотвратили 66 диверсионно-террористических актов на ключевых объектах инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета РФ, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.