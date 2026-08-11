Выяснилось, кто мог быть за рулем протаранившей дом Lamborghini в Екатеринбурге

11 августа 2026, 19:22

Baza: За рулем протаранившей дом Lamborghini мог быть сын миллиардера Алтушкина

Фото: istockphoto/Joe Morris

За рулем Lamborghini, которая врезалась в дом в Екатеринбурге, по предварительным данным, находился Давид Алтушкин — младший сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.