Выяснилось, кто мог быть за рулем протаранившей дом Lamborghini в Екатеринбурге
За рулем Lamborghini, которая врезалась в дом в Екатеринбурге, по предварительным данным, находился Давид Алтушкин — младший сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Авария произошла 11 августа на улице Отрадной в Екатеринбурге. Автомобиль сбил человека и врезался в жилое здание. В результате инцидента пострадали два человека: один из них — боец, раненный в ходе спецоперации, сам водитель получил травму головы.
По информации Shot, именно 18-летний предприниматель, ранее открывший в Екатеринбурге премиальную АЗС, управлял спорткаром в момент ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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