В Крыму за отпуск туристы выпивают 10 литров вина и до 20 литров пива
В среднем за две недели отпуска в Крыму туристы выпивают 3,5 литров крепкого алкоголя, 10 литров вина и до 20 литров пива. Соответствующими данными поделились исследователи проекта «Новости МСБ».
Как оказалось, такой показатель является рекордным среди всех туристических регионов России. Как правило, женщины предпочитают пить вино, примерно по бутылке в день. Мужчины на пляже предпочитают по полтора литра пива, а уже вечером переходят на крепкий алкоголь.
Следом расположились туристы в Сочи, Геленджике и Туапсе. Там отдыхающие выпивают от 12 до 18 литров пива за отпуск. К тому же за это время выпивается примерно 7 литров вина и ежедневно по четыре рюмки крепкого алкоголя.
