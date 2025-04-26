В Крыму зафиксировали четыре землетрясения

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Четыре слабых землетрясения произошли в Крымско-Черноморском регионе, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марину Бондарь.
«26 апреля в Крымско-Черноморском регионе зарегистрировано четыре слабых землетрясения», — обратила внимание заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
Уточнялось, что одно из землетрясений зафиксировали в Черном море на расстоянии 90 км от Ялты, а другие три произошли недалеко от водопада Учан-Су.
Марина Бондарь подчеркнула, что жители района водопада Учан-Су могли ощутить проявление одного из землетрясений благодаря неглубокому залеганию очага и расположению эпицентра на суше. Отмечалось, что энергетический класс землетрясения составил 8,4, а магнитуда — 2,3.
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Ольга Енгалычева