3301 человек погиб при землетрясении в Мьянме

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3301, ещё 4792 человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Также известно, что 221 человек числится пропавшим без вести.
Ранее власти Мьянмы обратились к России после сильного землетрясения. МЧС РФ начало переброску более 120 спасателей в пострадавший от землетрясения город Мандалай (Мьянма) автомобильными колоннами.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта. Сильные толчки также ощущались в Таиланде, где власти присвоили событию третий уровень опасности из четырех, признав его крупномасштабным бедствием.
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Ранее власти Мьянмы обратились к России после сильного землетрясения. МЧС РФ начало переброску более 120 спасателей в пострадавший от землетрясения город Мандалай (Мьянма) автомобильными колоннами.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта. Сильные толчки также ощущались в Таиланде, где власти присвоили событию третий уровень опасности из четырех, признав его крупномасштабным бедствием.
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Анастасия Чубина