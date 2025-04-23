ТАСС: практически 240 человек пострадали из-за землетрясения в Стамбуле

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Практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Кемаль Мемишоглу.
«В общей сложности 236 наших граждан получили травмы после землетрясения <...> Из них 173 непосредственно в Стамбуле», — обратил внимание Кемаль Мемишоглу.
Со слов главы Минздрава Турции, большинство людей пострадали лишь из-за того, что в панике выпрыгивали из домов, пытаясь спастись.
Министр подчеркнул, что многим гражданам Турции не понадобилось ехать в больницу, поскольку помощь им оказали на месте.
Напомним, 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Первые толчки начались в 12:50 (совпадает с московским). По данным генконсульства РФ в Стамбуле, землетрясение случилось в Мраморном море на глубине 6,9 км.
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