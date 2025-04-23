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ТАСС: практически 240 человек пострадали из-за землетрясения в Стамбуле

Фото: iStock/ allanswart

Фото: iStock/ allanswart

Практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Кемаль Мемишоглу.
«В общей сложности 236 наших граждан получили травмы после землетрясения <...> Из них 173 непосредственно в Стамбуле», — обратил внимание Кемаль Мемишоглу.

Со слов главы Минздрава Турции, большинство людей пострадали лишь из-за того, что в панике выпрыгивали из домов, пытаясь спастись.

Министр подчеркнул, что многим гражданам Турции не понадобилось ехать в больницу, поскольку помощь им оказали на месте.

Напомним, 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Первые толчки начались в 12:50 (совпадает с московским). По данным генконсульства РФ в Стамбуле, землетрясение случилось в Мраморном море на глубине 6,9 км.

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#землетрясения
Под Пермью приёмные родители ограбили дочь после её совершеннолетия
Под Пермью приёмные родители ограбили дочь на 169 тыс. рублей после 18-летия
23 апреля 2025, 21:57

Фото: iStock/blinow61

В Кунгуре осудят пару приёмных родителей, которые ограбили дочь, дождавшись её совершеннолетия. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные Главного управления МВД России по Пермскому краю.
Отмечается, что мужчина и женщина обвиняются по статье Уголовного кодекса о грабеже.

По версии следствия, до своего 18-летия в их семье проживала приёмная дочь, которая по достижению совершеннолетия сняла деньги, начисленные ей в качестве элементов. Приёмные родители, узнав об этом, организовали встречу с девушкой под надуманным предлогом.

Поздно вечером мать вызвалась проводить дочь до дома, но на ближайшем перекрёстке их ждал её муж. Мужчина набросился на женщин, толкнул их и похитил из куртки дочери 169 тысяч рублей.

После этого деньгами распорядилась приёмная мать.

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В Москве эскортницы обокрали уснувшего бизнесмена
23 апреля 2025, 18:18

Фото: iStock/Motortion

В Москве проститутки напоили и обокрали гендиректора компании «Всё для дома». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предприниматель решил скоротать вечер в компании двух девушек в сауне. После этого он привёз их домой, где накрыл стол. Компания выпила, и мужчина уснул, а проснулся уже в одиночестве и без телефона. Бизнесмен набрал свой номер с другого телефона – ему ответила одна из эскортниц. Девушка начала заявлять, что по ошибке схватила его телефон и теперь готова приехать и вернуть его. Также она уточнила, что они со второй девушкой пробыли у него всего 15 минут, после чего просто ушли.

Однако позже мужчина заметил, что абсолютно все его счета оказались обчищены. Бизнесмен убеждён, что одна из девушек подсмотрела пароль к его банковскому приложению, пока они были в сауне, после чего подсыпала ему что-то в бокал. К тому, выяснилось, что у мужчины стоял один пин-код на все банковские сервисы.

В результате, мужчина лишился 1,3 миллиона рублей. А девушек теперь разыскивает полиция.

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В Севастополе столкнулись автобус с детьми и легковой автомобиль, есть пострадавшие
В Севастополе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом
23 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/ Svetlana Dyachkova

В Севастополе автобус Scania, который перевозил несовершеннолетних, столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП госпитализировали восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по региону в Телеграм-канале.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гоголя в 12:50.

Предварительно, 53-летний водитель автобуса с детьми неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной машиной.

«От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди нее машину BMW», — отмечалось в сообщении.

В итоге восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выполняют регулировочные действия. Отмечалось, что еще выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее выяснилось, что причиной возникшего пожара в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.

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#автобус
#дети
#севастополь
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Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе
Старшая дочь Байру рассказала, что подвергалась избиениям в католической школе
23 апреля 2025, 15:58

Фото: iStock/tupungato

Старшая дочь премьер-министра Франции Франсуа Байру, Элен Перлан, в интервью изданию Paris Match рассказала о том, что подвергалась физическому насилию в элитной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам.
В связи с этими обвинениями ее отец будет допрошен в мае в рамках расследования о сокрытии случаев сексуального насилия в этой школе, где он ранее занимал пост председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи.

Элен описала инцидент, когда один из сотрудников школы, Лартиге, жестоко избил ее. Она также отметила, что атмосфера в учебном заведении напоминала «секту», где на учеников оказывалось психологическое давление. Перлан подчеркнула, что никогда не делилась своими переживаниями с отцом.

Три взрыва прогремели в Москва-Сити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девочка
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Названа причина взрывов в Москва-Сити
Причиной взрыва в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на парковке ТЦ Афимолл
23 апреля 2025, 15:50

Фото: iStock/DmyTo

На территории Москва-Сити горит автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.
Ранее сообщалось, что в столичном комплексе прогремели три взрыва, после чего вспыхнул сильный пожар.

Выяснилось, что причиной возникшего пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работают экстренные службы. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.

Оперативные службы уточнили, что возгоранию автомобиля предшествовал взрыв.

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