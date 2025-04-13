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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Фото: istockphoto / SteveCollender

Фото: istockphoto / SteveCollender

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории Таджикистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Изначально сообщалось о более сильных толчках — магнитудой 6,4, однако впоследствии оценку снизили.
Толчки произошли в 04:24 по времени UTC (07:24 по мск) примерно в 170 километрах к юго-востоку от Худжанда — города с населением свыше 198 тысяч человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 километров. На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Сейсмопрогностический центр МЧС Узбекистана оценил силу толчков в эпицентре в 7 баллов, при этом в самом Узбекистане ощущалась сейсмическая активность в пределах 2–3 баллов. Подземные толчки также были замечены в Киргизии.

Кроме того, минувшей ночью землетрясение произошло и в Мьянме. Его магнитуду специалисты EMSC оценили в 5,5. Напомним, что в конце марта страна уже пострадала от мощного подземного толчка магнитудой 7,7.

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В Оренбурге сотрудники МЧС ликвидировали пожар на электроподстанции
#землетрясения
#происшествие
#таджикистан
#информация
В Оренбурге сотрудники МЧС ликвидировали пожар на электроподстанции
13 апреля 2025, 08:01

Фото: istockphoto / Dziurek

На электроподстанции в Оренбурге произошёл пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС России. Обошлось без пострадавших, сообщает МЧС по Оренбургской области.
В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что электроснабжение жилых домов и социально значимых объектов в посёлке Степной было оперативно переведено на резервные линии. Для проведения аварийно-восстановительных работ подготовлены бригады «Оренбургэнерго» — 39 специалистов и 8 единиц техники.

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#тэц
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В Архангельске студент поджег четыре автомобиля полиции
13 апреля 2025, 07:18

Фото: istockphoto / Yingko

В Архангельске сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошёл вечером 12 апреля, около 21:00 по московскому времени. Как уточняют в ведомстве, уроженец 2003 года поджёг четыре полицейских автомобиля, припаркованных у административного здания УМВД по Архангельску. Его задержали на месте происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативной работе экстренных служб. По информации Telegram-канала Baza, задержанный якобы является активистом студсовета Высшей школы экономики, управления и права. Уточняется, что перед поджогом он вел переписку в одном из мессенджеров.

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#арест
#машины
#автомобили
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«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате
Граффити в честь Техника на Арбате заклеили провокационными портретами с Цоем
13 апреля 2025, 06:19

Фото: iStock/ardasavasciogullari

На стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника 12 апреля, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Это произошло к утру 13 апреля, сообщают Telegram-каналы SHOT и Mash.
В ответ на осквернение культового места поклонники Цоя организовали перформанс у стены. Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.

Сами фразы «Техник мертв» и «Цой жив» также были помещены внутри памятных букв о Технике.

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Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта. Он ответил на вопрос о причине для своего поступка коротко: «Потому что Цой жив, а Паша Техник мертв. Вот и все».

«Цой — великая легенда, это его стена. И больше ничья. Пусть эти черти знают, что это трогать нельзя, или будут у всех проблемы. Очень большие», — спокойно добавил он.
Активисты считают, что подобные провокации, как те, что устроили фанаты рэпера 12 апреля, неприемлемы для места, ставшего символом наследия рок-культуры.

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#граффити
#рок
#активисты
#смерть
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Reuters: в штате Нью-Йорк разбился небольшой самолет с шестью людьми на борту
13 апреля 2025, 05:29

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолёт Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту разбился в штате Нью-Йорк, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Воздушное судно упало в поле около города Копейк, расположенного в 80 км к югу от столицы штата Олбани. Из-за размокшей почвы спасатели столкнулись с трудностями при доступе к месту крушения. Информации о причинах аварии и состоянии выживших пока нет, хотя гибель одного человека подтверждена.

Это уже второе ЧП в регионе за неделю: 5 апреля туристический вертолёт рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке, унеся жизни всех шести человек на борту.

12 апреля сообщалось, что туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.

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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
13 апреля 2025, 04:45

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Жителей Оренбурга разбудил мощный взрыв, после которого в районе Сакмарской ТЭЦ начался масштабный пожар. Об этом пишет SHOT, предоставляя кадры происшествия.
Информацию о пожаре подтвердили местные жители, сообщившие о мощном хлопке в 5:10 утра. Появился столб чёрного дыма, в части города пожаловались на отключение электричества.

Предварительной причиной инцидента названо замыкание на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой. На месте работают экстренные службы, пытающиеся локализовать возгорание.

Официальные данные о пострадавших и масштабах ущерба пока не опубликованы.

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