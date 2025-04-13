В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории Таджикистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Изначально сообщалось о более сильных толчках — магнитудой 6,4, однако впоследствии оценку снизили.
Толчки произошли в 04:24 по времени UTC (07:24 по мск) примерно в 170 километрах к юго-востоку от Худжанда — города с населением свыше 198 тысяч человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 километров. На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Сейсмопрогностический центр МЧС Узбекистана оценил силу толчков в эпицентре в 7 баллов, при этом в самом Узбекистане ощущалась сейсмическая активность в пределах 2–3 баллов. Подземные толчки также были замечены в Киргизии.
Кроме того, минувшей ночью землетрясение произошло и в Мьянме. Его магнитуду специалисты EMSC оценили в 5,5. Напомним, что в конце марта страна уже пострадала от мощного подземного толчка магнитудой 7,7.
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Сейсмопрогностический центр МЧС Узбекистана оценил силу толчков в эпицентре в 7 баллов, при этом в самом Узбекистане ощущалась сейсмическая активность в пределах 2–3 баллов. Подземные толчки также были замечены в Киргизии.
Кроме того, минувшей ночью землетрясение произошло и в Мьянме. Его магнитуду специалисты EMSC оценили в 5,5. Напомним, что в конце марта страна уже пострадала от мощного подземного толчка магнитудой 7,7.
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Дайана Хусинова