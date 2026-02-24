Продукты двух подмосковных компаний стали лауреатами выставки «ПРОДЭКСПО 2026»
Подмосковные предприятия пищевой промышленности успешно выступили на крупнейшей и одной из самых престижных международных выставок продуктов питания «ПРОДЭКСПО 2026». «Мясокомбинат Клинский» и компания «Европродукт» завоевали множество золотых наград, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В заключительный день работы выставки в Москве наградили победителей Международного конкурса «Лучший продукт года 2026». Мясокомбинат оказался в числе лидеров, получив 10 золотых и один серебряный диплом. Высоких оценок удостоилась продукция под брендами «Клинский», «Клинский детям» и «Чёрный Кабан».
Компания «Европродукт» из Лыткарина заработал золото в нескольких номинациях. В категории «Лучший продукт» победили соусы «Грецкий орех» и «Кимчи». Международная оценка качества SOEX принесла компании награды за соусы «Васаби» и «Манго-чили». А в номинации «Выбор сетей» отметили «Салатную заправку», востребованную как в розничных магазинах, так и в ресторанах.
Продукцию оценивали эксперты пищевой промышленности, представители отраслевых НИИ и аккредитованных испытательных лабораторий. Они подтвердили, что подмосковные производители соответствуют международным стандартам и задают тренды на продовольственном рынке.
Читайте также: