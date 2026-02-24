Продукты двух подмосковных компаний стали лауреатами выставки «ПРОДЭКСПО 2026»

24 февраля 2026, 21:51

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные предприятия пищевой промышленности успешно выступили на крупнейшей и одной из самых престижных международных выставок продуктов питания «ПРОДЭКСПО 2026». «Мясокомбинат Клинский» и компания «Европродукт» завоевали множество золотых наград, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.