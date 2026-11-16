В «Крокус Экспо» завершилась международная выставка собак «Евразия 2026»

16 ноября 2026, 12:13

Фото: организаторы выставки собак «Евразия 2026»

Более 10 000 собак, 276 пород и участники из 49 стран — главное событие кинологического сообщества прошло 14–15 ноября в «Крокус Экспо». Выставка «Евразия 2026» стала особенной: Российская кинологическая федерация (РКФ) отмечает в этом году 35-летие.





В рингах были представлены как самые многочисленные породы — кавалер кинг чарльз спаниели, вельш корги пемброки и доберманы, — так и редкие: австралийский келпи, афганская аборигенная борзая, бергамская овчарка и большая гасконско-сентонжская гончая. Судейская коллегия была сформирована из экспертов 19 стран — от Австралии и Бразилии до Израиля, Испании и Румынии. Работали 35 породных рингов. 14 ноября в рамках национальной выставки «ЕВРАЗИЯ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2026» (судья — Петру Мунтян, Румыния) лучшими стали:



ALDIA DIK DEJL (малый вандейский бассет-гриффон), владелец V. Agaev;



BEL ETUAL VALKIRIYA (салюки), владелец E. Parichenko;



LOREVY NIKE (новошотландский ретривер), владелец G. Stafuzza.



Фото: организаторы выставки собак «Евразия 2026»

15 ноября на выставке «ЕВРАЗИЯ. КУБОК СНГ 2026» (судья — Штефан Шинко, Словения) места распределились следующим образом:



KENLEND BOX JASNYY DEN FOR IST SHAIN (немецкий боксер), владелец Sh. Abrakimov;



AQUAFORTIS THOR (португальская водяная собака), владелец Yu. Kireenok;



ALDIA DIK DEJL (малый вандейский бассет-гриффон), владелец V. Agaev.



Фото: организаторы выставки собак «Евразия 2026»





На площади более 35 тыс. кв. м помимо главного ринга работала выставка зоотоваров, проходили конкурсы и викторины, консультации кинологов и ветеринаров. Дети 10-17 лет приняли участие в конкурсе юных хендлеров. Спортивная программа включала чемпионат по танцам с собаками, показательные выступления по мондьорингу, фрисби-фристайлу, хуперсу и питч энд гоу, а также работу пастушьих собак и выступления собак центра «МИРА».



Традиционный стенд «Собака на работе» в 2026 году расширил программу: гости познакомились со спасателями на воде, собаками-помощниками для людей с ментальными расстройствами, ездовыми собаками, сотрудниками московского метро и аэропорта, собаками-поводырями, донорами и путешественниками. Все желающие могли попробовать себя в дог-фитнесе и освоить азы массажа для собак.



Впервые на выставке работал стенд «Возрождение породы тыва ят», посвященный уникальной тувинской собаке («тувинке»), оказавшейся на грани исчезновения. С 2023 года по инициативе РКФ ведется масштабная работа по восстановлению поголовья.



В рамках «Евразии» прошла Всемирная выставка собак породы русский охотничий спаниель — именно этой породе в РКФ посвящен 2026 год. На открытии главного ринга президент РКФ Владимир Голубев объявил, что 2027 год станет Годом западносибирской, русско-европейской и восточносибирской лайки.





«Выбор этот символичен: именно в 1947 году началась научно-исследовательская работа по стандартам пород охотничьих лаек и была утверждена их классификация. В 2027 году мы отметим 80-летие этого события», — сказал он.