В Одинцовском округе открылась выставка мастерской художника Алексея Шилова
Сегодня, 4 ноября, в Доме культуры поселка Горки-10 Одинцовского округа открылась художественная выставка «Культурный код территории. От линии к форме». Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Экспозиция показывает многолетний творческий путь Мастерской художника Алексея Шилова, известной далеко за пределами региона. Сам он отметил, что представлять свои произведения в День народного единства очень значимо.
«В наших работах мы объединяем разные народы, этносы. Нам этот праздник близок и важен», — отметил мастер.Посетители смогли оценить около 50 работ: станковую графику, эскизы монументальной живописи, модели скульптур и макеты памятников. По ним можно проследить, как рождается фирменный стиль мастерской: от строгой линии и лаконичных контуров в линогравюре до масштабных общественных проектов.
Центральное место занимает проект «Моя школа — моя история». С 2024 года команда художников создает уникальные росписи в учебных заведениях Подмосковья — в Химках, Ступино, Коломне, Одинцове и других городах. Выставка будет работать до конца ноября, вход свободный.