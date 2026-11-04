В Одинцовском округе открылась выставка мастерской художника Алексея Шилова

04 ноября 2026, 19:03

Фото: Мария Шматкова

Сегодня, 4 ноября, в Доме культуры поселка Горки-10 Одинцовского округа открылась художественная выставка «Культурный код территории. От линии к форме». Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





Экспозиция показывает многолетний творческий путь Мастерской художника Алексея Шилова, известной далеко за пределами региона. Сам он отметил, что представлять свои произведения в День народного единства очень значимо.

«В наших работах мы объединяем разные народы, этносы. Нам этот праздник близок и важен», — отметил мастер.