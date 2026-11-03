Выставка «Народное искусство России» в Мытищах объединит десятки мастеров

03 ноября 2026, 22:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Мытищинской галерее искусств 6 ноября откроют выставку «Народное искусство России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Масштабная экспозиция будет посвящена памяти заслуженного деятеля искусств России, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Грекова. Он занимался народным и декоративным искусством, исследовал русскую и зарубежную игрушку.

«Экспозиция объединила десятки мастеров и коллекционеров со всей России. В залах собраны предметы народного творчества и уникальных промыслов из множества регионов. Особое место в экспозиции займёт такая классика Подмосковья, как роскошная жостовская роспись, сказочная федоскинская миниатюра, уютная гжель, богородская резьба и матрёшки из Сергиева Посада», – рассказали в министерстве.