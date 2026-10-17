В Орехово-Зуево открылась выставка «Этюды России — четыре истории»

17 октября 2026, 14:23

Фото: Юлия Выборова

В стенах детской школы искусств имени Якова Флиева в Орехово-Зуеве состоялось открытие выставки «Этюды России — четыре истории». В музыкальной галерее представили более 50 картин.







Красота природы нашла отражение в работах Михаила Обрубова, Марии Терентьевой (Обрубовой), Ларисы Тагашевой и Виктории Тагашевой. Художники создавали свои полотна летом, не ограничиваясь Орехово-Зуевским округом.



На торжественном открытии экспозиции присутствовали сами авторы. Они поделились с гостями своими творческими поисками и рассказали, что вдохновляет их на создание произведений. В зале собралось около 60 человек, среди которых были и выпускники детской школы искусств. Для посетителей исполнили вальс на фортепиано и выступил ансамбль народной песни.



Посетительница выставки Ирина Ширина рассказала, что сегодня пришла увидеть новые работы своего давнего знакомого Михаила Обрубова. Она отметила, что ей было особенно приятно наблюдать работы его дочери Марии Михайловны. Для неё экспозиция оказалась не только интересной, но и разнообразной.