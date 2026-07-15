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В Кронштадт доставили мощи адмирала Ушакова

Фото: iStock/Konstik

В Морской Никольский собор Кронштадта привезли мощи святого праведного воина Федора Ушакова накануне Дня Военно-морского флота.



Святыню традиционно доставили в главный военно-морской храм России в честь празднования Дня ВМФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Также провели богослужение и молебен. На мероприятии присутствовали военные, жители и гости города, заместитель главнокомандующего ВМФ России контр-адмирал Владислав Павлов и глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

Кононов подчеркнул, что весь Кронштадт встречает мощи прославленного адмирала, который не проиграл ни одного морского сражения и был канонизирован.

«И мы всегда знаем и гордимся именами наших героев, потому что победа всегда была за Россией. Так было, так есть и так будет», — приводит слова главы района «Петербургский дневник».
Элина Позднякова

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