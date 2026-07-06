Крестный ход «От Государя к Преподобному» пройдет с 15 по 19 июля в Подмосковье
Императорское Православное Палестинское Общество активно участвует в проекте «Дорога в Лавру» и ежегодном крестном ходе «От Государя к Преподобному». В 2026-м к мероприятию присоединятся более трех тысяч паломников.
Маршрут крестного хода проходит по тропе «Дорога в Лавру» и частично повторяет древний путь богомольцев из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. За четыре дня крестоходцы преодолевают 100 километров, посещают богослужения в храмах и молятся об Отечестве.
Маршрут пролегает по трем городским округам Московской области: Мытищинскому, Пушкинскому и Сергиево-Посадскому. Крестный ход традиционно проходит от памятника Николаю II в Мытищах до Сергиева Посада в «царские дни» с 15 по 19 июля.
Желающие присоединиться к крестному ходу могут узнать больше об участии на сайте vlavru.ru.
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