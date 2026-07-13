Яхтсмены провели крестный ход по Финскому заливу
В Горской Ленинградской области провели благотворительную парусную регата, которую посвятили памяти сподвижника Петра I генерал-адмирала Федора Головина.
Организовали мероприятие Фонд Андрея Первозванного и Первая яхтенная школа при поддержке городского движения «Бессмертный полк России». Регату приурочили к водному крестному ходу к Северному форту №6 в Финском заливе, который прошел уже в третий раз.
«Главная задача этой регаты, посвященной Головину, — прославить его имя накануне юбилея, который мы будем отмечать в августе. Он по праву являлся правой рукой Петра Великого, и благодаря ему совершались многие благодеяния», – рассказал «Петербургскому дневнику» настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов.
Отмечается, что в регате приняли участие порядка 15 судов. Часть средств из взносов участников направят на восстановление храма Святого апостола Андрея Первозванного, ранее действующего на территории форта.