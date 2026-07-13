В Пушкине провели крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отметили в Пушкине в субботу, 11 июля. О мероприятии рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Начало празднику положил крестный ход от Дворца бракосочетаний.
«В центре крестного хода прошёл настоятель Казанского храма, благочинный храмов Пушкинского церковного округа, отец Василий (Ковальчук). Он нёс на руках своего маленького сына», — говорится в сообщении.Торжества продолжились в городском парке. Там работали тематические площадки, а на сцене многодетным семьям и юбилярам семейной жизни вручали благодарственные адреса от главы Пушкинского округа Максима Красноцветова. Награды герои праздника получали из рук Василия Ковальчука и уполномоченной главы округа Нины Ушаковой.