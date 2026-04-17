Участники акции «Спортивная почта» в Петербурге отправили 992 открытки

17 апреля 2026, 13:50

В рамках работы проекта «Спортивная почта» жители и гости Санкт-Петербурга отправили 992 памятные открытки с изображениями выдающихся представителей отечественного спорта.





Акция стартовала 29 марта в здании петербургского Комитета по физической культуре и спорту. Ее приурочили к 115-летию создания в городе Российского Олимпийского комитета.





«В рамках акции можно было бесплатно подписать и отправить открытки родным и близким в любую точку России. Отправления осуществлялись в различные регионы страны при поддержке "Почты России", география проекта охватила многие города, включая Томск, Краснодар, Владивосток и Москву», — пишет «Петербургский дневник».