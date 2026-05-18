Больницам Подмосковья передали 118 аппаратов ЭКГ и холтеров
118 аппаратов для электрокардиографии и холтеровского мониторинга получили медучреждения Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Оборудование помогает выявлять нарушения сердечного ритма и другие патологии оперативно и с высокой точностью.
«Аппараты, на приобретение которых область потратила свыше 87 миллионов рублей, получили 25 больниц — Шаховская, Реутовская, Коломенская, Истринская и другие», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Закупка современной медтехники в Московской области ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьёва.