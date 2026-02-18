В посёлке Октябрьский под Люберцами открылась новая поликлиника
Новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений за смену, открылась в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Об обслуживании в новом медучреждении маленьких пациентов рассказала заместительница главврача по детству Люберецкой больницы Елена Позднякова.
«В детское отделение поликлиники перешли работать врачи из старого здания на улице Ленина. К команде добавились также невролог, кардиолог и травматолог, кроме того, скоро к работе приступят новые оториноларинголог и хирург», — сказала Позднякова.Она отметила также расширенную диагностическую базу: детям смогут делать УЗИ экспертного класса, МРТ, КТ, флюорографию и рентген.