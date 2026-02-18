В посёлке Октябрьский под Люберцами открылась новая поликлиника

18 февраля 2026, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений за смену, открылась в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Об обслуживании в новом медучреждении маленьких пациентов рассказала заместительница главврача по детству Люберецкой больницы Елена Позднякова.





«В детское отделение поликлиники перешли работать врачи из старого здания на улице Ленина. К команде добавились также невролог, кардиолог и травматолог, кроме того, скоро к работе приступят новые оториноларинголог и хирург», — сказала Позднякова.