В посёлке Октябрьский под Люберцами открылась новая поликлиника

Новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений за смену, открылась в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Об обслуживании в новом медучреждении маленьких пациентов рассказала заместительница главврача по детству Люберецкой больницы Елена Позднякова.

«В детское отделение поликлиники перешли работать врачи из старого здания на улице Ленина. К команде добавились также невролог, кардиолог и травматолог, кроме того, скоро к работе приступят новые оториноларинголог и хирург», — сказала Позднякова.
Она отметила также расширенную диагностическую базу: детям смогут делать УЗИ экспертного класса, МРТ, КТ, флюорографию и рентген.
