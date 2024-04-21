В Кургане спасли из затопленного дома дедушку, его кошку с пятью котятами и собаку

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В Кургане сотрудники МЧС России спасли из затопленного дома пенсионера, его кошку с пятью котятами и собаку. Об этом в своём Telegram-канале рассказал журналист Владимир Соловьёв.
Отмечается, что у пенсионера поднялось давление из-за сильного волнения за жизнь питомцев. В итоге спасателям удалось высвободить из затопленного жилища всех животных. После спасения всех любимцев мужчине стало гораздо легче.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае огнеборцы МЧС России спасли котёнка, который поселился в пожарно-спасательной части. В скором времени он вступит в первый кошачий отряд спасателей МЧС «Семёнычи».
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Анастасия Чинкова