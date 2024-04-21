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В Кургане спасли из затопленного дома дедушку, его кошку с пятью котятами и собаку

В Кургане сотрудники МЧС спасли пенсионера, его кошку с пятью котятами и собаку
21 апреля 2024, 19:06
Фото: iStock/fotocelia

Фото: iStock/fotocelia

В Кургане сотрудники МЧС России спасли из затопленного дома пенсионера, его кошку с пятью котятами и собаку. Об этом в своём Telegram-канале рассказал журналист Владимир Соловьёв.



Отмечается, что у пенсионера поднялось давление из-за сильного волнения за жизнь питомцев. В итоге спасателям удалось высвободить из затопленного жилища всех животных. После спасения всех любимцев мужчине стало гораздо легче.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае огнеборцы МЧС России спасли котёнка, который поселился в пожарно-спасательной части. В скором времени он вступит в первый кошачий отряд спасателей МЧС «Семёнычи».

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#мчс
#спасение
#животные
#пенсионер
#паводок
Премьер Японии сделал подношение в храм-символ милитаризма
NHK: премьер Японии Кисида сделал подношение в храм Ясукуни в честь праздника
21 апреля 2024, 13:29

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, считающийся символом японского милитаризма, передает телеканал NHK.


Сообщается, что от имени Кисиды в храм было направлено ритуальное подношение в виде дерева сакаки в горшке, которое украшено двумя красными лентами и надписью. Подношение было сделано в честь весенних храмовых праздников, которые начались 21 апреля и продлятся 3 дня в 2024 году.

По информации телеканала, сам премьер-министр храм не посетил. При этом министр по делам восстановления экономики Еситака Синдо нанес визит в храм.

Напомним, в 2023 году МИД РФ осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Японии следует прекратить «лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории.

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#южная корея
#япония
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортёры без границ»
21 апреля 2024, 12:58

Фото: iStock/Ton Photograph

Роскомнадзор огранил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ». Информация о блокировке опубликована универсальным сервисом ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.

В сообщении указывается, что доступа к сайту в России больше нет.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проверяет сервис для изучения иностранных языков Duolingo на распространение ЛГБТ*-пропаганды. Соответствующая просьба о проверке была направлена в ведомство сибирской правозащитной группой «Радетель». Представители этой группы утверждают, что жители Уфы начали сталкиваться в приложении с заданиями, содержащими пропаганду нетрадиционных отношений.

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#роскомнадзор
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#россия
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#интернет
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«Вас Мексика не ждёт»: Россиянина не пустили на борт Turkish Airlines из-за гражданства
SHOT: Россиянина не пустили на борт Turkish Airlines из-за гражданства
21 апреля 2024, 12:38

Фото: iStock/Diy13

Туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в эту пятницу, 16 апреля, молодой человек вылетел самолетом Turkish Аirlines из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Глеб планировал попасть на концерт певицы Мадонны и провести отпуск Мексике.

По его словам, проблемы начались перед посадкой на борт до Мексики. К пассажирам подходила женщина с бейджиком Gozen Security и распределяла людей по разным очередям. На стойке сотрудница аэропорта увидела российский паспорт. Со словами «Ох, ещё один русский паспорт!» она перечеркнула чёрной ручкой штрихкод, после чего на паспортном контроле российскому туристу отказали в посадке на самолёт, при том, что у него были обратные билеты и бронь в отеле.

Уточняется, что такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». У одного из пассажиров было несколько паспортов со множеством шенгенских печатей, однако ему в грубой форме заявили: «Вас Мексика не ждёт!»

Сотрудники авиакомпании Turkish Airlines решать ситуацию с билетами отказались и предложили россиянину купить билет домой за 56 тысяч рублей.

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#билет
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#паспорт
#билеты
#авиакомпании
#сотрудники
#рф
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В Наро-Фоминске состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню труда
21 апреля 2024, 12:09

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминска

Во дворце культуры Наро-Фоминска состоялся праздничный концерт ко Дню труда, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Центральном дворце культуры «Звезда» состоялся праздничный концерт, где чествовали трудовые династии и заслуженных работников.

Концерт приурочен ко Дню труда, который в России отмечают 1 мая. По традиции, лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Торжественную церемонию открыл глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ. В своей речи он отметил, что своим трудом работники вносят огромный вклад в развитие округа.

Лучший представителей сферы турда также поздравили и поблагодарили депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, известный автор и исполнитель Денис Майданов, заместитель руководителя ГУРБ Подмосковья Владимир Герасименко, а также председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

В праздничной программе также приняли участие артисты и творческие коллективы из Наро-Фоминского округа.

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#наро-фоминск
#концерт
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Тюменский губернатор Моор назвал ситуацию с паводками напряжённой
21 апреля 2024, 11:42

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Ситуация с паводками в Тюменской области остаётся напряжённой. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своём Telegram-канале.

В ближайшее время ожидается максимальный уровень воды в реке Ишим. По последним данным, уровень достиг 10,5 метров. За сутки прирост составляет 140 сантиметров.

Моор подчеркнул, что специалисты отслеживают состояние гидротехнических сооружений в регионе. Люди работают круглосуточно.

По словам губернатора, в Казанском районе области наблюдается снижение уровня воды. В затопленные населённые пункты проведены временные дороги, были скорректированы маршруты автобусов, действуют лодочные переправы.

В скором времени населённые пункты области начнут освобождаться от воды, поэтому властям региона необходимо разработать чёткий график по бригадам, которые будут осуществлять дезинфекцию подтопленных домов и территорий.

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#тюмень
#паводок
#эвакуация
#регион
#россия
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Пенсионер скончался после двух лет борьбы с коронавирусом
Пациент, перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года, умер в Амстердаме
21 апреля 2024, 11:14

Фото: iStock/gorodenkoff

В Амстердаме скончался пожилой мужчина, перенесший 50 мутаций коронавирусной инфекции за полтора года. Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что пенсионер болел 613 дней, начиная с февраля 2022 года. Тогда он заразился штаммом «омикрон» и проходил лечение в Университетском медицинском центре Амстердама.

При этом, мужчина несколько раз вакцинировался до того, как заболел.

Однако вирус всего за неполный месяц адаптировался к вакцине, после чего лекарство уже не могло бороться с инфекцией.

Учёные, наблюдавшие за мужчиной всё это время, утверждают, что это самое продолжительное течение коронавируса, зафиксированное в мире на данный момент.

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#коронавирус
#нидерланды
#пожилые люди
#пенсионер
#смерть
#болезнь
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На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта
21 апреля 2024, 09:48

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение транспорта на Крымском мосту временно приостановлено, об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления ВСУ включает в себя уничтожение Крымской моста. На это заявление отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что подобные высказывания киевского режима только доказывают, что решение России о проведение спецоперации было верным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крымский мост
#автомобили
#движение
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Бывший госминистр Карабаха Варданян впервые с начала голодовки связался с семьей
Семья экс-госминистра Варданяна заявила о первом звонке за несколько недель
21 апреля 2024, 07:19

Фото: iStock/Pinkypills

Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, который ранее был задержан Азербайджаном, впервые за несколько недель разрешили позвонить близким. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление его семьи.

Сообщается, что Варданян во время телефонного разговора заявил, что все это время находился «в полной изоляции». Семья опасается ухудшения здоровья бывшего госминистра.

По информации источника, 5 апреля Варданян объявил голодовку, требуя освобождения армянских заключенных, в том числе самого себя.

Напомним, в Азербайджане Варданян обвиняется в финансировании терроризма. Ему грозит до четырнадцати лет лишения свободы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха.

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#семья
#дмитрий песков
#нагорный карабах
#армения
#азербайджан
#суд
#обвинение
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Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ
21 апреля 2024, 07:08

Фото: iStock/Jovanmandic

Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию России некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что обвиняемых заключили под стражу до 19 июня текущего года. Задержанным предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата».

По информации следствия следствия, злоумышленники занимались организацией питания для Минобороны России, однако контракты были заведомо завышены, затраты на приготовление пищи значительно превышали реальную стоимость. А также качество продукции не соответствовало нормам.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу. Против него возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

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