Хинштейн запустил активное взаимодействие с жителями через соцсети

В целях поддержки военнослужащих, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, государство внедрило комплекс льгот как для самих бойцов, так и для их семей. Дети военнослужащих получают особые преимущества в образовательной сфере: им обеспечивается первоочередное зачисление в детские сады, а выпускники школ могут рассчитывать на льготы при поступлении в престижные университеты, в соответствии с установленными квотами. О том какими еще привилегиями наделены защитники Родины и члены их семей расскажет «Радио 1».