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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Это решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.
Хинштейн отметил, что в настоящее время определяются ключевые направления работы, которые будут актуальны для жителей Курской области. В частности, он анонсировал проведение прямой линии на этой неделе, где планируется обсудить важные проблемы, волнующие курян, включая вопросы, связанные с вынужденными переселенцами и ситуацией с земельными сертификатами.
Стоит отметить, что Хинштейн имеет значительный опыт работы в государственной сфере, проработав 19 лет в Москве. Сегодня Госдума досрочно прекратила его полномочия.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
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Хинштейн отметил, что в настоящее время определяются ключевые направления работы, которые будут актуальны для жителей Курской области. В частности, он анонсировал проведение прямой линии на этой неделе, где планируется обсудить важные проблемы, волнующие курян, включая вопросы, связанные с вынужденными переселенцами и ситуацией с земельными сертификатами.
Стоит отметить, что Хинштейн имеет значительный опыт работы в государственной сфере, проработав 19 лет в Москве. Сегодня Госдума досрочно прекратила его полномочия.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
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Дарья Осипова